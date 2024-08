Même si la présumée assez onéreuse Nintendo Switch 2 (a priori autour des 499 dollars aux États-Unis) ne devrait a priori pas sortir avant avril 2025, voilà une potentielle bonne nouvelle venant en tout cas enfin confirmer son arrivée prochaine. Cette fois, il n'est pas question d'une communication de Big N, mais d'un fabricant taïwanais. Il convient toutefois de prendre, comme tout ce qui concerne la console très attendue, cette information avec de prudentes pincettes.

Les pièces de la Nintendo Switch 2 se mettent sérieusement en place ?

Après sept and d'un règne doré, la première Nintendo Switch s'apprêterait enfin à abdiquer son trône. Une Nintendo Switch 2 un peu plus dans l'air du temps défraie en tout cas la chronique depuis des années en ce sens, mais la prochaine console très attendue du géant japonais semble prendre une forme concrète. Aux dernières nouvelles, elle devrait sortir courant 2025, et plus probablement lors de la prochaine année fiscale de Big N. Soit à partir d'avril de l'année suivante. Afin de rendre cela possible, il semblerait que sa production pourrait débuter très bientôt.

C'est en tout cas ce qu'indique un rapport du fabricant Weltrend Semiconductor, Inc, à Taïwan. Dans un briefing faisant état de la croissance future de son entreprise, son PDG Lin Chongtao mentionne quelques détails croustillants pour les fans de Nintendo, mais pas que. Il y est en effet indiqué que « les commandes de consoles de jeux vidéo devraient croître dans le troisième trimestre 2024, en raison de l'expédition des nouveaux modèles de PS5, Xbox et Nintendo Switch ». Outre la Nintendo Switch 2, le rapport suggère également l'arrivée prochaine de la PS5 Pro, et a priori du nouveau modèle de Xbox Series X 100 % numérique, sauf autre surprise.

Tout porte donc à croire que la production de la Nintendo Switch 2 et des prochaines consoles des deux autres gros poissons du marché devrait débuter courant septembre. Cela cadre en tout cas avec les rumeurs respectives à chaque nouvelle console laissant entendre une sortie prochaine. Il faudra naturellement attendre une confirmation oficielle de Nintendo, Sony et Microsoft pour en avoir véritablement le cœur net. Quoi qu'il en soit, il ne fait pas de doute que les choses commencent à sérieusement bouger du côté des consoles de jeu à venir.

Mockup de la Nintendo Switch 2.

Source : MoneyDJ.com