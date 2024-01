La Nintendo Switch 2, c'est un peu comme GTA 6 avant son premier trailer. Tous les deux jours, on a droit à une nouvelle rumeur plus ou moins fiable. A ce stade, il vaut mieux attendre une confirmation officielle de la part de Big N, et c'est tout. D'ailleurs, il y a peu, on a eu la preuve qu'il ne fallait pas trop se fier à ce qu'on entend sur la Toile. La date de sortie de la console aurait été victime d'un leak, et vous allez voir, c'est une sacrée histoire.

Certains joueurs ont récemment été affolés à cause d'une déclaration bien précise. Elle nous est venue d'Ai Shark, qui portait avant le nom de GameShark. L'entreprise a dévoilé qu'elle allait faire revivre sa marque, et que son lancement en septembre 2024 coïnciderait avec celui de la Nintendo Switch 2. Sur le coup, la communauté n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Avions-nous affaire à une grosse bourde ? Ou était-ce une simple approximation des têtes pensantes ? On a aujourd'hui la réponse à ces questions, et ça ne va surprendre personne.

Anciennement connu sous le nom de GameShark, Ai Shark s’apprête à redéfinir le paysage des jeux grâce à sa technologie révolutionnaire améliorée par l’IA. Ce logiciel de jeu innovant devrait marquer un grand pas en avant dans l’expérience de jeu, en améliorant la jouabilité pour les utilisateurs débutants. Le lancement officiel est prévu pour coïncider avec la Nintendo Switch 2 en septembre 2024. La déclaration d'Ai Shark concernant la Switch 2

Jason Schreier, un journaliste fiable et reconnu dans l'industrie, a eu des informations croustillantes à nous rapporter. Il s'est entretenu avec un porte-parole d'Ai Shark qui a vite levé le voile sur ce mystère. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont juste essayé de deviner la fenêtre de sortie de la Nintendo Switch 2. C'est bien une approximation. Du coup, même si ça pourrait être le cas, il ne faut pas prendre cette déclaration pour argent comptant. On imagine que ça va faire des déçus, mais c'est le lot des rumeurs sur la console tant attendue. On espère qu'on en saura plus cette année.

Pour beaucoup, une annonce au cours du premier quart de 2024 ne serait pas à écarter. Au passage, Nintendo pourrait en profiter pour dévoiler une date de sortie. Sur ce point, les avis divergents, mais on entend souvent des estimations pour fin 2024 / début 2025. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, et ce n'est sûrement pas la firme qui va nous en dire davantage. En tout cas, on a hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre comparé à son aîné.

Terminons en restant dans le domaine de la rumeur (pour changer). Aux dernières nouvelles, la Nintendo Switch 2 pourrait coûter 400 dollars et ses jeux 70 dollars. En l'occurrence, le prix concernerait une version dématérialisée. Il y aurait donc plusieurs versions de la machine, c'est vous dire à quel point les théories partent loin. En même temps, ce n'est pas dénué de logique, puisque Big N va probablement reproduire un schéma similaire à celui de la console actuelle. Affaire à suivre.