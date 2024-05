ENFIN ! La Nintendo Switch 2 fait officiellement parler d'elle. Nintendo vient de s'exprimer sur le sujet et a même donné une date à laquelle nous pouvons attendre des nouvelles. Un miracle ?

L'entreprise Nintendo, géante japonaise du jeu vidéo, vient d’annoncer qu'elle révèlera les détails de sa prochaine console, la Nintendo Switch 2, au cours de l'année fiscale en cours, qui s'achèvera en mars 2025. Cette nouvelle intervient après plus de neuf ans depuis le lancement initial de la Nintendo Switch en mars 2015, une console qui a profondément marqué le marché du gaming. Cette fois, c'est bien officiel !

La Nintendo Switch 2 pour bientôt, c'est officiel !

Le président de Nintendo, le bien aimé Shuntaro Furukawa, a profité de la publication des résultats financiers pour faire cette annonce. Il a également précisé qu’un Nintendo Direct se tiendrait en juin prochain. Cependant, il a été clair sur le fait que ce Direct ne concernerait que les nouveaux jeux prévus pour la Switch pour la seconde moitié de 2024, sans aborder la question de la nouvelle console. Les détails sur le futur appareil seront donc vraisemblablement partagés plus tard dans l'année.

Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cette année fiscale.

Les résultats financiers de Nintendo pour l'année fiscale terminée en mars 2024 ont également été dévoilés, montrant des ventes robustes de la Switch, avec 15,7 millions d'unités vendues, dépassant légèrement les prévisions qui tablaient sur 15,5 millions. Ces chiffres portent le total des ventes de Switch à 141,32 millions d'unités, approchant les records historiques détenus par la Nintendo DS et la PlayStation 2. Reste à voir si la Nintendo Switch 2 fera autant, voir mieux ! Wait and see.

Pour l'année fiscale actuelle, se terminant en mars 2025, Nintendo prévoit une baisse de 14% des ventes, avec un objectif de 13,5 millions de consoles vendues. Malgré cette anticipation de ralentissement, la compagnie reste optimiste, promettant de continuer à « communiquer l'attrait de la Nintendo Switch » et de « proposer continuellement de nouvelles offres » pour maintenir l'intérêt des consommateurs.