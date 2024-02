Les rumeurs s'intensifient autour de la sortie de la Nintendo Switch 2, prévue d'après plusieurs informations pour mars 2025. Ces spéculations ont été alimentées récemment par plusieurs révélations et fuites issues de l'industrie du jeu vidéo. Et comme tout semble aller dans le même sens, il y a de fortes chances que tout se déroule comme prévu pour le calendrier. On vous explique tout

La Nintendo Switch 2 pour mars 2025 ?

L'une des annonces les plus révélatrices provient de la bande-annonce du jeu Pokémon Legends: A-Z, dévoilée lors du Pokémon Day. Le trailer mentionne une sortie mondiale « simultanée » prévue pour 2025, ce qui a suscité des interrogations sur la plateforme de lancement de ce titre très attendu. De plus, un message sur le compte Twitter officiel de Pokémon a laissé entendre que le jeu serait disponible sur les « systèmes » Nintendo Switch l'année prochaine, ce qui pourrait indiquer la sortie de nouvelles versions de la console ou, plus probablement, l'arrivée de la Nintendo Switch 2. C'est la première fois que ce terme est utilisé.

Cette théorie est renforcée par le fait que la Nintendo Switch actuelle entame sa septième année sur le marché, ce qui pourrait inciter Nintendo à renouveler sa gamme de consoles avec un nouveau modèle. Bien que l'entreprise n'ait pas officiellement annoncé de nouveaux matériels, de nombreuses rumeurs et un rapport récent suggèrent une sortie de la Switch 2 en mars 2025. Une enquête menée en janvier auprès de plus de 3 000 développeurs a révélé que 8 % d'entre eux travaillent déjà sur le successeur de la Switch.

Le flot de rumeurs

Par ailleurs, Midori, un leaker bien connu pour ses informations sur Sega, a confirmé ces rumeurs, ajoutant que Sega a été informé du retard interne de la Switch 2 la semaine dernière. Ce retard a pris de court les éditeurs, mais la fenêtre de lancement en mars 2025 semble maintenant être un objectif ferme pour Nintendo. Cette information s'aligne sur les ambitions de Nintendo de lancer sa nouvelle console sans rencontrer les pénuries qui avaient affecté la sortie de la Switch originale.

En plus des spéculations sur la console elle-même, Midori a également indiqué que Sega aura une présence significative au lancement de la Switch 2, avec plusieurs jeux déjà en développement, notamment des suites très attendues et des remakes de classiques. Cela suggère que la Switch 2 pourrait bénéficier d'un catalogue de lancement solide pour séduire les joueurs dès le départ.

Avec toutes ces informations, il semble de plus en plus évident que la Nintendo Switch 2 pourrait bien faire ses débuts en mars 2025, marquant le début d'une nouvelle ère pour la célèbre marque de consoles de jeu. Les fans et les observateurs de l'industrie restent en attente d'une annonce officielle de Nintendo pour confirmer ces détails.