La Nintendo Switch 2, la prochaine console de Big N, se fait désirer depuis un long moment, mais l'annonce tant attendue par le public semble se préciser de plus en plus.

La PS5 et la Xbox Series n'en sont encore qu'au début de leur histoire, malgré leur troisième anniversaire qui approche en novembre. En effet, le cycle de vie des deux consoles a été particulièrement perturbé à cause de la pandémie, ce qui pourrait aussi décaler la sortie de leurs versions mid-gen, qui font pourtant déjà beaucoup parler. De son côté, la Nintendo Switch a fêté son sixième anniversaire en mars dernier. Il est donc plutôt logique que les joueurs attendent de pied ferme la prochaine console du constructeur, la Nintendo Switch 2. La machine fait énormément parler d'elle depuis plus d'un an et de nouveaux leaks viennent encore créer des vagues.

Encore des rumeurs sur la Nintendo Switch 2

Il y a quelques jours, VGC révélait des informations obtenues sur la Nintendo Switch 2 grâce à ses sources. Selon le média, la console embarquera un écran LCD et non un écran OLED comme la dernière version de la Switch. Un choix fait pour limiter les coûts étant donné que la console aurait un espace de stockage bien plus important que son aîné. Elle serait aussi rétrocompatible avec les jeux Switch, même si plusieurs éditeurs n'y seraient pas favorables, de peur que cela impacte négativement les ventes de titres next-gen. Enfin, un analyste de l'industrie interrogé par leurs soins estimait que la Nintendo Switch 2 devrait voir le jour au second semestre 2024.

Durant son podcast, le YouTubeur Nate the Hate est revenu sur ces déclarations tout en donnant de nouveaux détails sur la console. Selon les sources, la Nintendo Switch 2 sortirait bien en 2024, probablement en septembre ou en octobre. Il confirme que la machine sera équipée d'un écran LCD qui devrait faire 8 pouces (contre 6,2 pouces pour la Switch classique et 7 pouces pour la OLED) et que le stockage de la console pourrait atteindre les 512 Go.

Plusieurs studios auraient déjà des kits de développement entre les mains. Selon les estimations du YouTubeur MVG, présent dans son podcast, la console ne serait pas présentée avant début 2024 au minimum. Nate the Hate se montre encore plus pessimiste et indique que Nintendo pourrait probablement attendre le début de l'année fiscale suivante, le 1er avril, pour annoncer officiellement la Switch 2.

Jeff Grubb apporte de l'eau au moulin

En revanche, Jeff Grubb se montre bien plus optimiste concernant le moment choisi par Nintendo pour présenter sa prochaine machine. Lui aussi a évoqué les récentes rumeurs liées à la Switch 2 sur sa chaîne YouTube. Le célèbre journaliste rebondit sur un article du média britannique Start Menu dont les sources indiqueraient que la console serait annoncée ce mois-ci, lors de la Gamescom. Des déclarations qui peuvent sembler saugrenues, mais qui ne seraient pas impossibles. Pour lui, cette date correspondrait à ce qu'il a entendu. « Une annonce en deuxième partie d'été serait conforme à tout ce que j'ai entendu au cours de l'année. C'est difficile d'en être sûr, mais c'est ce que j'ai entendu toute l'année ».

Rappelons qu'au début du mois de septembre, Big N organise également un salon nommé Nintendo Live 2023. Il semble plus improbable que la firme japonaise profite de cette occasion pour présenter la Nintendo Switch 2, mais le journaliste n'écarte pas totalement cette possibilité. Les propos de Jeff Grubb sont en général particulièrement fiables, davantage que ceux de Nate the Hate. On se doute que les joueurs qui attendent la Nintendo Switch 2 ont sûrement très envie de le croire, mais comme d'habitude, il convient de ne pas s'enflammer. En tout cas, les sources les plus fiables mises sur une date de sortie fixée au second semestre 2024 et c'est bien là le plus important.