Actuellement, la Nintendo Switch 2 fait l'objet de nombreuses rumeurs sans qu'aucune annonce officielle n'ait été faite. Aucune date de sortie n'est confirmée, mais il est supposé qu'elle pourrait arriver l'année prochaine ou au plus tard début 2025. Coïncidence ou non, un jeu Nintendo vient d'être reporté précisément à cette période.

Le premier jeu connu de la Nintendo Switch 2 ?

Ainsi, Professor Layton and the New World of Steam, initialement dévoilé lors du Nintendo Direct en février de cette année, ne sera finalement disponible qu'en 2025. Ce qui a tout de même un sens, quand on cherche un peu à comprendre. Lors de la présentation Vision Showcase d'aujourd'hui, un nouveau trailer de gameplay a été partagé, offrant un premier aperçu concret du jeu (jusqu'à présent, seules des séquences cinématographiques étaient disponibles). Ce trailer révèle que le jeu arbore une esthétique soignée, marquant un peu la fin de l'ancien style artistique 3D pour quelque chose de neuf.

Cette annonce a suscité des spéculations sur la possibilité que le jeu soit destiné à une future console, notamment avec les rumeurs circulant autour d'une potentielle Nintendo Switch 2 de l'éditeur japonais prévue pour fin 2024. Il est donc probable que le jeu soit compatible avec plusieurs générations de consoles. Il pourrait s'agir aussi du tout premier jeu Nintendo Switch 2 dont nous pouvons admirer le trailer.

Si pour les fans de Layton, c'est une belle journée, c'est aussi très excitant pour ceux qui attendant avec impatience une Nintendo Switch 2. Car il semble plus que probable que ce nouveau jeu Layton fasse partie intégrante du catalogue de lancement de la prochaine console de Big N. Ou du moins qu'il s'agisse de l'un des premiers gros jeux de 2025. Tout un programme.

En conclusion, Professor Layton and the New World of Steam promet de ravir les fans de la série, malgré un report à 2025. L'attente est longue, mais les espoirs sont grands pour cette nouvelle aventure. Surtout si c'est l'un des premiers jeux de la Nintendo Switch 2 que l'on connait. Cela a de quoi faire rêver.