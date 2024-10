Les rumeurs autour de la prochaine console de Nintendo, la Nintendo Switch 2, continuent de prendre de l’ampleur, alimentant ainsi l’impatience des fans. Selon des leaks récents, le dock de la Switch 2 pourrait être beaucoup plus imposant que celui de la première génération. Une information qui a intrigué de nombreux observateurs, notamment après la validation, en partie, de l'insider bien connu Nate the Hate, qui a confirmé que les concepts qui circulent semblent proches de ce qu'il a vu.

Un concept de la Nintendo Switch 2 fait parler

Tout a commencé sur le forum famiboards où un utilisateur, sous le pseudonyme Ninspider, a partagé un concept de la Nintendo Switch 2 basé sur différentes leaks et rumeurs (voir l'image). D’habitude, ce genre de dessin ne fait pas de vagues. Mais cette fois, le concept a pris une autre dimension quand Nate the Hate, aussi connu sous le nom de NateDrake, s’en est mêlé. Il a affirmé que le design représenté correspondait grosso modo à un modèle qu’il avait vu en septembre 2024. Même si Nate reste prudent sur l'authenticité de ce croquis, sa validation partielle a suffi à alimenter les spéculations. La communauté Nintendo est désormais en effervescence. Mais alors, pourquoi ce dock semble-t-il si différent ?

Le dock au cœur du propos

Selon le croquis, le dock de la Nintendo Switch 2 serait beaucoup plus massif que celui de la première génération. Le panneau arrière serait presque trois fois plus épais que l’avant. Une taille qui pourrait permettre d’y intégrer un système de refroidissement actif, ce que de nombreux utilisateurs espéraient depuis longtemps. Cela améliorerait les performances de la console en mode docké, un point qui a souvent été critiqué sur la première version.

Mais ce n'est pas tout. Certaines rumeurs évoquent également un panneau d’entrée/sortie rotatif, une idée brevetée par Nintendo en avril 2024. Ce mécanisme permettrait de connecter plus facilement divers périphériques ou câbles à la console. De plus, un dock plus robuste offrirait une meilleure stabilité et une durabilité accrue, évitant ainsi les problèmes de fragilité rencontrés par certains utilisateurs avec le dock de la première Switch.

Il est important de souligner que Nate the Hate est une figure respectée dans la communauté des fans de Nintendo, ayant déjà partagé des informations fiables à plusieurs reprises. Même s’il reste prudent sur la véracité totale du croquis, son simple commentaire validant une partie des informations a suffi pour enflammer les discussions autour de la Switch 2.

Source : famiboards