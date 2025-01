L'année 2025 commence de la même manière dont la précédente s'est terminée, c'est-à-dire avec des rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. Une machine qui tarde à se montrer officiellement malgré les innombrables bruits de couloir depuis des mois et des mois. Mais ces dernières semaines, tout semble échapper au contrôle du constructeur japonais avec notamment la publication d'images d'accessoires qui paraissent authentiques. À ce compte là, on saura peut-être tout de la console avant son annonce en bonne et due forme, d'autant que de nouvelles images auraient encore leaké.

L'intérieur de la Nintendo Switch 2 aurait leaké

Les récents leaks sur la Nintendo Switch 2 semblent confirmer de nombreuses rumeurs de ces derniers mois. D'après The Verge, le dock aurait deux ports USB-A, un HDMI, un Ethernet et un USB-C. Cette nouvelle station d'accueil aurait un système pour faire tenir la console à l'horizontal afin de laisser de la place pour l'aérer. La machine elle-même aurait également une béquille bien plus imposante que celle de la Switch actuelle et en forme de U. Comme prétendu par de nombreuses sources, les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 seraient équipés quant à eux de la technologie Hall Effect pour éviter les problèmes de drift sur les joysticks. Enfin, ces petites manettes innoveraient aussi en étant connectées via un rail magnétique à la place de la glissière.

La semaine dernière, une photo de la Nintendo Switch 2 aurait même leaké sur la Toile et il y a plus aujourd'hui. Visiblement, la carte mère de la console aurait également fuité à travers des images ci-dessous. Qu'en retenir ? Certains détails seraient confirmés comme la présence d'une puce Nvidia Tegra 239. Un SoC avec un processeur huit cœurs ARM Cortex-A78AE et un GPU basé sur l’architecture Ampere comprenant 2 048 cœurs CUDA. Du côté de la RAM, la Nintendo Switch 2 embarquerait 12 Go LPDDR5X. Si on a bien vu qu'il ne fallait pas se fier uniquement à des caractéristiques techniques sur cette génération, la machine sera donc bien plus puissante et devrait pouvoir faire tourner davantage de AAA actuels et futurs avec moins de concessions.







Source : Reddit.