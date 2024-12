De nouvelles informations encourageantes fuitent sur la Nintendo Switch 2. Les joueuses et joueurs devraient avoir à la console qu'ils méritent si tout se confirme.

L'actualité du jeu vidéo devrait tourner davantage autour du hardware dans les mois à venir. La tendance a déjà commencé le mois dernier avec le lancement de la PS5 Pro. Mais, c'est du côté de Nintendo qu'une grande nouveauté se prépare. La petite sœur de la Switch, qu'on appelle la « Nintendo Switch 2 » en attendant un nom définitif, est officiellement en préparation, mais les informations restent très confidentielles pour le moment... Néanmoins, des éléments fuitent de plus en plus sur la toile, encore ce week-end avec des déclarations qui devraient rassurer un part du public.

La Nintendo Switch 2 n'aura pas à rougir face aux concurrentes

Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'annonce officielle de la “Switch 2”, les leaks nous donnent une idée de ce que la prochaine console de Nintendo devrait nous réserver. L'éditeur a lui-même a déjà confirmé une fonctionnalité qui va vraiment compter sur le marché pour le public. Mais ce qui préoccupe surtout les joueuses et joueurs, ce sont surtout les capacités de la machine.

Mockup de la Nintendo Switch 2.

Sur ce point, les leaks se succèdent et se montrent plutôt encourageant. Il faut dit que la Nintendo Switch, bien que convaincante a bien des égards, souffre cruellement de la comparaison avec les performances des consoles de salon concurrentes. Dès lors, celle qui lui succédera ne pourra pas se permettre de faire l'impasse sur la puissance.

Or, un développeur du nom de Matt, du moins d'après son pseudo, aurait une bonne nouvelle pour le public. L'individu s'est fait une belle réputation précédemment sur des forums comme ResEtera. Ses hypothèses se sont souvent avérées par la suite. Cette fois, c'est sur Install Base Forum qu'il prend la parole en réponse à plusieurs internautes qui discutent des failles de la Switch actuelle et des attentes pour la prochaine console.

À en croire ce “Matt”, la Nintendo Switch 2 devrait être « capable » de faire tourner des jeux d'envergure. Plus précisément, il parle ici des jeux AAA, particulièrement gourmands en ressources. Plus loin dans la conversation, il nuance légèrement. Le leaker admet que tout ne sera pas forcément parfait, mais que « beaucoup de gens seront agréablement surpris ».

Après le succès de la Nintendo Switch, il estime que la Switch 2 sera davantage exploitée par les éditeurs tiers. Ces derniers auraient tout intérêt à y déployer leurs softwares. De meilleures performances ne pourrons que les y encourager en tout cas. Toutefois, n'allons pas jusqu'à affirmer qu'elle pourra faire tourner un GTA 6. Rappelons néanmoins que Take-Two ne veut délaisser aucun hardware (du moins, en théorie). Mais, on devrait avoir droit à moins de downgrade que ce que nous avons eu sur la console actuelle, notamment si on pense à des titres comme The Witcher 3.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive