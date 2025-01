Les rumeurs autour de la prochaine console de Nintendo, à savoir la Nintendo Switch 2, continuent de faire parler. Un récent brevet publié par la firme japonaise relance l’excitation des fans. Ce document dévoile une technologie d’upscaling basée sur l’intelligence artificielle, similaire au célèbre DLSS de Nvidia. Si cette information se confirme, la nouvelle console pourrait offrir des performances graphiques bien au-dessus de celles de l’actuelle Switch, tout en conservant son format portable.

Un brevet qui change la donne pour la Nintendo Switch 2

Le brevet, déposé en juillet 2023 mais publié récemment, décrit un système capable de convertir des images basse résolution en haute résolution grâce à l’intelligence artificielle. En d'autres termes, cette technologie sur Nintendo Switch 2 pourrait permettre d’afficher des graphismes détaillés et fluides, sans exiger un matériel trop puissant.

Ce genre de technologie est déjà utilisé ailleurs. Nvidia, par exemple, l’emploie avec son DLSS pour booster les performances sur PC. Sony utilise une approche similaire avec le PSSR sur la PlayStation 5 Pro. Mais ce brevet suggère que Nintendo pourrait adapter cette avancée à une console hybride, un défi ambitieux.

Des jeux plus beaux et plus légers

Selon certaines analyses, cette technologie sur Nintendo Switch 2 ne servirait pas seulement à améliorer les graphismes. Elle pourrait également réduire la taille des jeux. Par exemple, un jeu en 4K natif nécessiterait environ 60 Go d’espace. Avec ce système, une version en 1080p pourrait n’avoir besoin que de 20 Go. Cela permettrait aux jeux de tenir sur des cartes physiques plus petites, comme les cartes de 32 Go utilisées actuellement sur la Switch.

C’est une excellente nouvelle pour les joueurs. Non seulement les graphismes seraient améliorés en temps réel, mais le stockage serait mieux optimisé. Les téléchargements seraient aussi plus rapides, un vrai plus pour les amateurs de jeux nomades.

Mockup de la Nintendo Switch 2.

Un pas en avant pour Nintendo

Nintendo n’en est pas à son premier coup d’essai avec l’upscaling basé sur l’IA. En 2020, un précédent brevet explorait déjà cette technologie, notamment pour le cloud gaming. Cela montre que l’entreprise travaille depuis plusieurs années sur cette innovation, cherchant à l’intégrer dans son écosystème.

La rumeur indique également que la prochaine console serait équipée de matériel Nvidia, renforçant cette hypothèse. Le partenariat entre les deux géants pourrait bien offrir à Nintendo une solution performante et adaptée à ses contraintes techniques.

Source : Nintendo