Un design totalement différent et déconcertant pour la Nintendo Switch 2 ? Des images récent posent question sur le possible look de la prochaine console.

La fin 2023 approche et tel que c'est parti, on ne verra probablement pas la Nintendo Switch 2 avant 2024. Une échéance qui a déjà été évoquée. La console pourrait être officialisée et présentée en début année, pour un lancement quelques mois plus tard. Big N aimerait qu'il n'y est pas un écart trop important entre l'annonce et la sortie. À quoi va t-elle ressembler ? Des indices viennent peut-être de tomber... ou pas !

Le look de la Nintendo Switch 2 dévoilé ?

Le constructeur japonais a-t-il révélé malencontreusement le design de la Nintendo Switch 2 ? C'est la nouvelle interrogation de la semaine après la découverte d'un brevet publié ce mois-ci. Le document présente un appareil portable doté de quatre boutons, mais d'un seul joystick en façade, et de deux gâchettes. Ce périphérique dispose d'une prise jack, d'un emplacement pour des cartouches, d'un port USB-C sur le côté et les touches d'alimentation ainsi que le volume sont positionnées différemment de la Switch actuelle.

Alors est-ce vraiment un premier aperçu, non final, de la Nintendo Switch 2 ? Ca va être très difficile d'y croire. Si le design tablette pourrait être encore retenu par Big N, il est impossible d'implémenter un unique stick et deux gâchettes au lieu de quatre. Ce serait une hérésie d'un point de vue de l'ergonomie, et cela empêcherait d'office la machine d'avoir de gros jeux multiplateforme. En revanche, pourquoi pas imaginer l'abandon de Joy-Con à l'instar de la Switch Lite ? Oui, ça met à mal le concept de base, mais vu que la Lite l'a renié de son côté...

Les manettes ont posé divers problèmes à la firme japonaise. D'abord, la taille n'a pas vraiment été au goût de toutes et tous. Ensuite, les Joy-Con étaient loin d'être des références en matière de précision et de réactivité, et le fameux Drift n'a rien arrangé. Mais ça, c'est un mal que l'on retrouve chez PlayStation et Xbox. Ces dessins concernent peut-être la Nintendo Switch 2, mais clairement pas une version aboutie de la console. Un simple croquis pour illustrer la forme globale de la partie centrale ? Possible. Comme il est possible que cela n'ait finalement rien à voir avec la future machine très attendue.

Le point sur les leaks de la console

Selon les rumeurs, la Nintendo Switch 2 pourrait compter sur une puce Nvidia pour être compatible avec le DLSS du fabricant et du ray-tracing avancé. En ayant recours à cette technique d'upscale par l'IA, le constructeur pourrait faire tourner des jeux en 4K au moins en mode sédentaire. D'après les bruits de couloir, Big N appelle sa plateforme, en interne, la « Nintendo Switch nouvelle génération ». Un nom qui suggère que, contrairement aux images ci-dessus, la console devrait être exploitable en mode portable et à la maison via un dock.

La Nintendo Switch 2 recevrait tous les prochains gros jeux comme Monster Hunter 6 (ou MH World 2) par exemple. C'est ce qu'a affirmé l'insider Tom Henderson. Je suis vraiment enthousiaste vis-à-vis de la Nintendo Switch 2 et de sa technologie. Nous verrons beaucoup plus « sortie prévue sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et Switch 2 » dans les 12-18 prochains mois ». L'espace de stockage sur la machine serait de 512 Go, un très net progrès par rapport au précédent modèle et ses 32 Go.

Plus étonnant encore, et là il faut sortir les pincettes de rigueur, la Nintendo Switch 2 pourrait être décliné en deux versions à des prix différents. On parle de 449 dollars pour une édition compatible avec des cartouches de jeu, et de 400 dollars pour une variante dédiée au dématérialisé. Certains ne croient pas spécialement à ce scénario, mais la firme nippone a déjà prouvé qu'elle pouvait suivre certaines tendances. Quant à la sortie, la fenêtre du second semestre 2024 circule, avec une date : le 24 septembre. Si l'estimation pour le lancement est crédible, on restera très prudent sur le jour exact. En dernier point, l'autonomie ne serait pas au rendez-vous selon une autre rumeur.