Tout le monde attend avec impatience la Nintendo Switch 2, et il est possible qu'elle inclue une fonctionnalité que tout le monde espère.

Alors que l'attente autour de la prochaine console de Nintendo s'intensifie, les rumeurs et spéculations continuent de circuler. La communauté des joueurs, impatiente de découvrir ce que la Nintendo Switch 2 a à offrir, scrute chaque détail potentiel. Récemment, un brevet déposé par Nintendo a attiré l'attention, suggérant l'intégration d'une fonctionnalité très appréciée et demandée.

Un brevet révélateur pour la Nintendo Switch 2

Ainsi ce brevet suggère l'intégration d'un nouveau format de cartouche, possiblement destiné à cette future console. Déposé en juin 2024, ce brevet a immédiatement suscité l'intérêt. Bien que les informations contenues soient plutôt succinctes, la simple existence de ce nouveau format de cartouche alimente l'idée que la Switch 2 pourrait être compatible avec les jeux de la première génération de Switch. Cette compatibilité rétroactive est un sujet de discussion depuis des années et semble être un point crucial pour Nintendo. Si la firme japonaise n'a pas encore confirmé cette fonctionnalité, le brevet laisse entendre qu'elle pourrait être en bonne voie.

Les leaks en provenance de Nintendo sont rares, mais à mesure que la sortie de la nouvelle console approche, les informations deviennent de plus en plus fréquentes. Il a été récemment rapporté que la Switch 2 pourrait disposer de deux ventilateurs, signe d'une puissance accrue par rapport au modèle actuel. Cette montée en puissance pourrait bien nécessiter un nouveau type de cartouche pour faire face aux exigences des jeux modernes, dont les tailles de fichiers ne cessent d'augmenter.

Crédits : Yanko Design.

La question épineuse du stockage

Le stockage est un autre enjeu majeur pour la Switch 2. Avec des jeux comme Call of Duty qui sont notoires pour leurs tailles de fichiers gigantesques, la capacité de stockage des cartouches et de la console elle-même devient un point critique. Les cartouches actuelles de la Switch sont parfois insuffisantes pour contenir les jeux en entier, obligeant les joueurs à effectuer des installations supplémentaires via internet. Ce problème pourrait être résolu avec l'introduction de cartouches à plus grande capacité, comme pourrait le suggérer ce brevet.

En fait, la rétrocompatibilité est un atout majeur pour une console. Permettant aux joueurs de continuer à profiter de leurs jeux existants sans avoir à racheter du matériel. Si Nintendo confirme cette fonctionnalité pour la Switch 2, cela pourrait bien être un argument de vente décisif.

Source : chizai-watch