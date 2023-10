Si Big N n’est pas prêt d’abandonner la Nintendo Switch et ses millions d’utilisateurs de sitôt, l’éditeur japonais est tourné vers l’avenir. Ce n’est plus un secret depuis longtemps, le constructeur prépare doucement mais sûrement l’arrivée de sa successeure. Une machine qui conserverait le format hybride instauré par la console aux quelques 129 millions d’unités vendues. Forcément, les rumeurs vont de bon train et s’accentuent depuis la Gamescom 2023. Plusieurs confrères et sources sérieuses s’accordent en effet à dire que la Nintendo Switch 2 (ou quel que soit son nom) a été montrée à plusieurs développeurs triés sur le volet. Ils auraient même eu vent d’une information importante : l’autonomie de la console.

L'autonomie de la Nintendo Switch 2 déjà connue ?

La rumeur Nintendo Switch 2 de la semaine est arrivée. Régulièrement, la future console fait parler d’elle, sans jamais rien de fermement concret. Les insiders, les sources peu scrupuleuses comme celles honnêtement plus fiables y vont tous de bon cœur. Difficile de distinguer le vrai du faux par moments malgré la réputation des individus, surtout quand les derniers bruits de couloirs parlent d’une date de sortie, d’un prix et même de plusieurs modèles. Tout se dit et se contredit, mais c’est bien une nouvelle information potentielle qui aurait été dévoilée. Oldpuck, un leaker réputé fiable en ce qui concerne la marque rouge, affirme que l’autonomie de la Nintendo Switch 2 serait moins importante qu’espéré.

« On m’a rapporté que les premières réunions destinées aux partenaires parlent d’un objectif d’autonomie de 3 à 6 heures », explique-t-il sur les forums de Famiboards. A titre de comparaison, les premiers modèles de la Nintendo Switch pouvaient tenir entre 2,5 et 6,5 heures, quand sa révision pouvait grimper jusqu’à 9h pour un minimum de 4,5h. La Nintendo Switch 2 pourrait donc avoir une autonomie plus faible que les modèles actuellement commercialisés de sa grande sœur, y compris la Switch Lite et la OLED.

Une console bien plus puissante ?

Une perte d’autonomie qui pourrait s’expliquer par une hausse assez significative des performances de la console. Activision Blizzard parlait d’une puissance équivalente à celle de la PS4, quand des sources crédibles évoquaient une prise en charge du ray tracing et du DLSS de Nvidia. La Nintendo Switch 2 serait en tout cas capable de faire tourner la démo technique de The Matrix Awakens et même Zelda Breath of the Wild en 4K. De gros efforts sur le plan technique qui pourraient alors impacter directement l’autonomie de la console. Toutes ces informations sont bien évidemment à prendre au conditionnel tant que Big N n’aura pas communiqué sur sa prochaine machine. D’ici là, on n’en a pas fini avec les rumeurs.