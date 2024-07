Attendue d'ici à avril 2025, la Nintendo Switch 2 devrait en effet présenter une fiche technique nettement plus robuste et performante, avec notamment le secours du DLSS. Ce qui lui permettrait d'avoir les reins suffisamment solides pour accueillir ce qui arrive du côté d'un certain studio polonais baptisé CD Projekt RED. C'est en tout cas ce que suggère une nouvelle offre d'emploi chez ce dernier.

The Witcher 4 et Cyberpunk 2 envisagés sur Nintendo Switch 2 ?

Outre CD Projekt RED, de nombreux studios ont boudé la Nintendo Switch première du nom, à cause des limitations techniques d'une console hybride sortie pour rappel il y a sept ans. Alors que PS4 comme Xbox One ont souffert le martyr sur Cyberpunk 2077 à son lancement chaotique, impossible d'envisager de le faire tourner sur la petite mais très populaire machine de Big N. The Witcher 3 avait cela dit tenté l'expérience, avec un résultat quelque peu mitigé. Cela pourrait toutefois changer du tout au tout avec la Nintendo Switch 2, qui devrait se montrer beaucoup plus puissante que son illustre aînée.

CD Projekt RED semble en tout cas envisager une telle éventualité, d'après une récente offre d'emploi pour un analyste QA de conformité senior. Celle-ci demande en effet au candidat de « s'assurer que les jeux à venir correspondent aux standards de certifications pour diverses plateformes ». Celles-ci incluent notamment Nintendo, mais aussi Apple. Il se pourrait donc que les très attendus, mais encore très loin de sortir, The Witcher 4 et Cyberpunk 2 se trouvent également une place sur la Nintendo Switch 2.

Nintendo l'a par ailleurs démontré tout au long de la vie de la Switch : les portages plus ou moins tardifs ont la cote sur la console hybride. CD Projekt RED, voire The Witcher 3 Next-Gen, pourraient donc également voir la sortie de la Switch 2 comme une occasion de leur donner un second souffle, la console pouvant a priori tenir la dragée haute des actuelles PS5 et Xbox Series, et même du célèbre Steam Deck.

Bientôt des jeux comme The Witcher 4 et Cyberpunk 2 sortant sur TOUTES les plateformes ? © CD Projekt RED