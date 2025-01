Les fuites de la Nintendo Switch 2 se multiplient sans que le constructeur japonais ne puisse faire quoi que ce soit pour empêcher cela. Depuis plusieurs semaines, des fabricants d'accessoires n'hésitent pas à lancer des précommandes pour leurs produits avec des images non officielles du design de la console. À l'ouverture du CES 2025, des leaks encore plus sérieux ont été publiés sur la Toile avec une réplique supposée de la machine qui correspond en tout point à toutes les rumeurs de ces derniers mois. Et ça ne s'arrête toujours pas puisque la Nintendo Switch 2 aurait encore leaké et on voit tout.

Le design de la Nintendo Switch 2 a visiblement encore leaké

Selon le fabricant Genki, la maquette produite pour le CES 2025 est « parfaitement identique » au vrai design de la prochaine Nintendo Switch 2. Si la société peut effectivement avoir accès à ce type d'informations de par son activité, il faut rappeler que cela n'a rien d'officiel. Il s'agit d'un mock-up censé montrer le form factor final de la console. Après Genki, c'est le site 91mobiles, qui est une source plutôt fiable en ce qui concerne les rendus de smartphones avant leur annonce, qui entre dans la danse.

En association avec OnLeaks, 91mobiles a créé un aperçu de la Nintendo Switch 2 en vidéo à 360° degrés, en plus d'images fixes. Et encore une fois, ça rejoint le design déjà connu avec une console plus imposante, des Joy-Con magnétiques, des plus gros boutons et la présence d'une seconde touche sur l'une des manettes détachables. Mais pour se démarquer des autres, 91mobiles a révélé les possibles dimensions de la machine complète, ou encore de son écran.

C'est évidemment à prendre avec les pincettes de rigueur, mais la Nintendo Switch 2 pourrait avoir des dimensions de 27,1cm x 11,64 et 3,14 cm contre 23,9cm x 10,2cm et 1,4 cm pour la Switch 1. Les nouvelles manettes Joy-Con serait également plus grandes (11,64cm x 4,08cm x 3,14cm contre 10,2cm x 3,59cm x 2,84 cm). Au niveau de l'écran, on passerait d'un 7 pouces sur le modèle OLED à un affichage 8,4 pouces pour la Nintendo Switch 2 qui, selon les bruits de couloir, sera en LCD au lancement.

Des détails supplémentaires

Selon 91mobiles et OnLeaks, la Nintendo Switch 2 aurait ses boutons d'alimentation et de volume sur le haut de la console avec un port pour les cartouches, comme sur la console actuelle finalement. À l'heure où certains font une croix sur le port Jack 3,5mm, Big N ne serait pas encore prêt à franchir ce cap et vous pourrez donc normalement continuer de relier un casque en filaire. L'un des vrais changements, ce serait le port USB-C qui ne serait plus situé en-dessous, mais au-dessus. Un ajustement qui pourrait s'expliquer par la possible modification du design, et notamment de la béquille en forme de U à l'arrière.









Comme stipulé plus haut, l'un des Joy-Con pourrait être équipé d'un second bouton en dessous du « Home », tandis que des gâchettes supplémentaires pourraient faire leur apparition. Pour l'instant, Big N ignore totalement tous les leaks, les rumeurs et ces maquettes. Lorsque la Nintendo Switch 2 sera annoncée, il faudra visiblement être devant son PC, son smartphone ou tablette pour commander, car selon un analyste, la rupture de stock pourrait arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Alors même que la société a pris des mesures pour anticiper cela.

Source : 91mobiles.