Une fois de plus, la Nintendo Switch 2 fait parler d'elle, notamment à travers son design et ce à quoi elle pourrait réellement ressembler une fois le produit entre vos mains.

La Nintendo Switch 2 continue de faire parler d’elle. Une nouvelle vidéo, partagée récemment en ligne, nous offre un aperçu plus précis de son design et de son écran. De quoi faire saliver les fans impatients. Evidemment, rien n'est encore officiel mais cela permet d'avoir un bel aperçu grâce à un mock-up.

Un premier aperçu de la Nintendo Switch 2 grâce à une maquette en 3D

C'est sur YouTube, via la chaîne 小宁子 XNZ, qu'une version imprimée en 3D de la console a été dévoilée. Cette maquette est basée sur les derniers leaks, et elle permet de mieux comprendre à quoi pourrait ressembler la prochaine console de Nintendo.

Les différences les plus évidentes avec la version actuelle ? Une taille plus grande et un écran plus imposant. Tout dans ce design suggère que la Switch 2 sera une véritable évolution de la première version. On y retrouve des éléments familiers, mais avec une touche de modernité.

Bien que Nintendo n'ait pas encore officiellement annoncé la Switch 2, les rumeurs vont bon train. Certains parlent de performances proches de la Xbox Series S, notamment grâce à une RAM LPDDR5X de 12 Go qui offrirait de meilleures textures. D'autres avancent que la console pourrait supporter des technologies comme le NVIDIA DLSS et la Ray Reconstruction. Cela permettrait à la Switch 2 d'afficher des graphismes de très haute qualité.

Cependant, il y aurait quelques compromis à prévoir. Par exemple, la console pourrait tourner à un framerate plus bas que le Steam Deck en raison des limitations de son processeur. Mais si ces rumeurs sont vraies, la Switch 2 pourrait tout de même marquer une avancée majeure pour Nintendo.

Une sortie encore attendue

Malgré toutes ces spéculations, la Nintendo Switch 2 n'a toujours pas été officiellement dévoilée. Mais avec autant de fuites et d’informations qui circulent, on peut s'attendre à une annonce bientôt. Le design, les performances, et les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2 promettent une console plus puissante. Quoi qu'il arrive.

Source : YouTube