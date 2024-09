La Nintendo Switch 2 est attendue au tournant par tous les fans de Nintendo et par de nombreux curieux, simples amateurs de jeux vidéo. Et visiblement, l'annonce pourrait être pour bientôt.

Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 se font de plus en plus pressantes. Cette fois, un nouvel indice laisse penser que l’annonce de la console pourrait arriver très bientôt. Évidemment, c’est ce que tout le monde espère dans la communauté des fans de Nintendo, ainsi que chez les curieux.

La Nintendo Switch 2 et une annonce pour bientôt ?

Selon le chercheur en jeux vidéo Liam Robertson, plusieurs développeurs ont récemment été invités au siège de Nintendo of America. Cette visite a relancé les spéculations autour du successeur de la Nintendo Switch. Robertson a révélé sur le réseau social Bluesky que de nombreux studios, principalement de taille moyenne, ont été conviés à une réunion chez Nintendo. Bien que les détails de cette rencontre soient encore flous, il est probable qu'ils aient eu l’opportunité de découvrir la Nintendo Switch 2.

Ce type d’événement est souvent organisé avant une grande annonce, notamment pour permettre aux développeurs de se préparer au nouveau matériel. Cette réunion pourrait donc indiquer que la console Nintendo Switch 2 est proche d’être officiellement présentée, les studios ayant peut-être déjà eu accès aux spécifications techniques afin d’adapter ou de créer des jeux pour la nouvelle plateforme.

Mockup de la Nintendo Switch 2

Ca sent bon

Cette réunion donne de sérieux indices sur l’avancement du projet Nintendo Switch 2. Si des développeurs ont déjà eu accès à la console, cela signifie que Nintendo se prépare à en parler publiquement. Il est fort probable qu'une annonce officielle soit faite dans les semaines à venir. Et connaissant Nintendo, cela pourrait se faire lors d'un Nintendo Direct, l'un de leurs événements en ligne très suivis par les fans. Et justement, un événement semble se préparer en coulisses. Dans tous les cas, Nintendo va devoir agir cette année si le constructeur a toujours l'intention de lancer sa console en 2025. Le timing se resserre de plus en plus, et une présentation serait aussi l'occasion de faire taire les fausses rumeurs et de lancer une campagne marketing d'envergure.

Source : Liam Robertson