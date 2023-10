Il se passe actuellement quelque chose d'intrigant concernant la Nintendo Switch 2, et tout le monde retient son souffle. Que peut t-on apprendre de nouveau ?

L'excitation monte à l'idée de la potentielle annonce de la nouvelle console de Big N, la Nintendo Switch 2, surtout après la suppression mystérieuse de la vidéo de présentation originale de la Switch. Cet événement met tout le monde en alerte.

Une annonce de Nintendo Switch 2 ? Attention

Point histoire : en 2016, la Nintendo Switch a été présentée au grand public grâce à une bande-annonce de trois minutes sur YouTube. Sept ans après, cette vidéo est passée en mode privé par Nintendo, attisant l’impatience des fans pour une éventuelle annonce de la Switch 2, tout en effaçant un morceau phare de l'histoire du jeu vidéo...

Cette suppression a d'abord été repérée sur le forum ResetEra, toujours dans les bons coups. Les membres du forum ont spéculé sur les raisons de cette suppression, se demandant si cela préfigurait l'annonce imminente de la Switch 2. Cependant, selon les dires récents de Nintendo, aucune nouvelle console ne sera présentée avant le début de l'exercice fiscal en avril 2024, rendant cette hypothèse moins probable. Il va donc falloir prendre son mal en patience.

Pour rappel, la révélation de la Switch en 2016 avait marqué les esprits. Contrairement à la Wii U, la présentation de la Switch s'était faite exclusivement via cette bande-annonce sur YouTube, permettant aux fans de voir la console en action, soulignant sa portabilité et son aspect convivial. La vidéo a récolté plus de 50 millions de vues tout le long de sa "carrière" sur YouTube.

La grande interrogation demeure : pourquoi Nintendo a-t-il subitement retiré tout ça ? Certains estiment que l'entreprise se prépare pour la sortie de la Switch 2, d'autres suggèrent que ce retrait pourrait être lié aux droits d'auteur de la chanson utilisée dans la bande-annonce. Ce qui semble en effet, bien plus probable.

La Nintendo Switch a été un succès surprenant pour l'entreprise, redorant son blason après le déclin de la Wii U. Pour nombre d'entre nous, cette bande-annonce de la Switch est plus qu'une simple publicité, c'est un élément marquant de l'histoire du jeu vidéo.