Longtemps un secret de polichinelle, la successeure de la Nintendo Switch est au cœur de tous les fantasmes. 4K, technologie similaire au DLSS, puissance similaire à une PS4 Pro même en nomade, les rumeurs sont nombreuses, trop, pour laisser place à une chaîne de leaks. Les accessoiristes s’en sont donné à cœur joie lors du CES pour se faire une petite pub gratuite, et il ne se passait presque plus une seule journée sans que la console ne fasse l’objet d’une nouvelle fuite. Les joueurs en avaient marre, on en avait marre, il était temps que ça s’arrête. Par chance, il se murmurait que Big N s'apprêtait à mettre fin à notre supplice, que la Nintendo Switch 2 ou quel que soit son nom final allait enfin être révélée ce 16 janvier 2025 et ça n'a pas loupé.

Voici la Nintendo Switch 2

Les miracles arrivent. Le conditionnel peut enfin être mis au placard et les fabricants d’accessoires retourneront dans l’ombre. Il était temps, la communauté de joueurs commençant sérieusement à s’impatienter face au déluge de leaks qui a sévi en amont du CES 2025. On a d'abord entendu tout et son contraire avant d'avoir des pistes plus sérieuses sur ce que serait la machine next-gen de Nintendo. Fin du suspense et des spéculations, l’éditeur japonais vient d’annoncer officiellement sa nouvelle console, qui s'appellera donc officiellement la Nintendo Switch 2. Une machine qui ressemble presque en tout point à sa grande sœur, en plus grande, à l'exception d'un nouveau bouton sur les Joy-Con.

Comme prévu, la console sera bien rétrocompatible, mais tous les jeux ne seront pas entièrement pris en charge, voire incompatibles. Autant dire que ça sent les patchs au bon vouloir des éditeurs comme à l'époque de la PS5. Rien de plus pour l'instant, si ce n'est une vague fenêtre de lancement en 2025 et ce qui semble être un Mario Kart 9. Un nouveau Nintendo Direct consacré à sa prochaine console. Le rendez-vous est donc donné au 2 avril 2025 sur la chaîne YouTube du constructeur. L'heure exacte de la diffusion sera communiquée à une date ultérieure.

Plusieurs événements partout dans le monde permettront de prendre en main la Nintendo Switch 2. A Paris, le rendez-vous est donné au Grand Palais du 4 au 6 avril 2025. Petit hic, les billets seront attribués par tirage au sort. Les inscriptions pour l'événement organisé à Paris seront ouvertes du 17 janvier à 15:00 au 26 janvier à 23:59.

Quels jeux au lancement ?

Comme le laissaient présager les rumeurs, il faudra repasser pour les jeux du lancement, mais une partie des plans serait déjà connue. Les éditeurs tiers devraient en effet répondre présent dès la sortie de console. Si les insiders ont raison, il faudrait alors compter sur le premier épisode de la trilogie FF7 Remake, Metaphor: ReFantazio, Metal Gear Solid 3 Remake, Assassin's Creed Shadows et une dizaine d'autres jeux Ubisoft, ainsi qu'un soutien de Xbox, notamment avec au moins un jeu Halo.

Résolution en 4K, puissance similaire à une PS4 Pro, technologie d’upscale à la DLSS de Nvidia pour profiter de meilleures performances, rétrocompatibilité, nouveau dock…si les on-dits sont avérés, on sait déjà presque tout de la Nintendo Switch 2. La console corrigerait même le plus grand mal de sa prédécesseure. Elle s'appuierait en effet sur des Joy-Cons améliorés, magnétiques, et qui embarquement une technologie all effect qui empêcherait le drift. L'enrobage devrait donc rester sensiblement le même, mais l’intérieur, lui, devrait profiter d’une nette amélioration. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir ce qu'elle a dans le ventre.

La Nintendo Switch 2, la vraie ©Nintendo

Source : Nintendo