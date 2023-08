La moindre rumeur concernant la Nintendo Switch 2 suffit à enflammer les réseaux sociaux et les joueurs qui attendent une officialisation de la prochaine console. Il faut dire que la Switch première du nom va quand même fêter son septième anniversaire en mars prochain. La console ne se fait plus toute jeune et a même vu débarquer la PS5 et la Xbox Series fin 2020, creusant encore un peu plus l'écart entre les générations. La Nintendo Switch 2 est donc attendue au tournant et ça tombe bien, car elle refait parler d'elle.

Ça chauffe pour la Nintendo Switch 2

En plus de la fameuse Opening Night Live, la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023 qui fut riche en annonces, le salon allemand aurait aussi été le théâtre d'une rencontre au sommet. Selon Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, la Nintendo Switch 2 a été « montrée ou évoquée » auprès d'une sélection de développeurs et de journalistes à huis clos durant la Gamescom 2023. D'après lui, les leaks concernant cet événement secret ne devraient pas tarder à arriver.

De son côté, selon ses sources, Insider Gaming confirme qu'une poignée de privilégiés aurait bien pu voir la Nintendo Switch 2 en exclusivité, sans être en mesure de nous dire exactement ce qu'il s'est passé en coulisses. Il faudra donc attendre pour avoir de nouvelles informations sur ce que nous réservera la Nintendo Switch 2, même si les nombreuses rumeurs qui circulent depuis des mois permettent déjà de se faire une première idée.

Le statu quo ou une véritable révolution ?

En effet, selon VGC, la nouvelle machine de Big N ferait l'impasse sur l'OLED pour proposer un écran LCD de 8 pouces, ce que confirme aussi le YouTuber Nate the Hate. La plus grande nouveauté se situerait du côté du stockage, qui passerait de 32 Go à 512 Go. De quoi éviter de se prendre la tête à supprimer des jeux dès qu'on veut en installer un nouveau.

En revanche, on ne sait pas encore si la console serait rétrocompatible, mais la firme de Kyoto marquerait certainement beaucoup de points auprès du public en intégrant cette fonctionnalité particulièrement appréciée. Concernant la date de sortie de la Nintendo Switch 2, là encore, les sources s'accordent à dire que la console devrait arriver au second semestre 2024. D'après le célèbre journaliste Jeff Grubb, la Switch 2 pourrait être présentée à la fin de l'été. Le temps presse donc...