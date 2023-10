Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a récemment discuté de l'avenir de la Nintendo Switch. Mais aussi des futurs projets de l'entreprise avec le site d'actualités japonais, The Nikkei. Un élément clé a émergé de cette conversation, et cela pourrait en désappointer plus d’un. Surtout pour ceux qui veulent vite une Nintendo Switch 2.

La Nintendo Switch 2 et une cohabitation ?

Effectivement, il a été révélé que la Nintendo Switch serait soutenue par de nouveaux logiciels jusqu'à l'exercice fiscal se terminant en mars 2025. Cela consolide l'idée que l'appréciée console hybride de Nintendo ne va pas disparaître de sitôt. En effet, Furukawa en personne a confirmé que l'équipe de développement travaille actuellement sur de nouveaux logiciels pour la Switch, qui devraient être publiés d'ici la fin de l'exercice fiscal en mars 2025.

Cela suggère que les propriétaires de Switch peuvent s'attendre à de nouveaux titres et contenus additionnels pour leurs jeux préférés pendant encore quelques années. L'engagement envers la plateforme est manifeste et offre une rassurante perspective. Sur la durabilité de leur console et des investissements liés à la bibliothèque de jeux. Mais d’un autre côté, cette annonce pourrait également être perçue comme une déception. Surtout pour ceux qui espéraient découvrir quelque chose de nouveau prochainement. Toutefois, tout ne semble pas perdu.

Coexister

Bien que la discussion n'ait pas mentionné explicitement le lancement du successeur de la plateforme originale de la Nintendo Switch, on peut présumer que celui-ci pourrait faire son apparition en 2024. Cette hypothèse suggère que Nintendo envisage de faire coexister la Switch actuelle et sa nouvelle console. Et cela pendant un certain temps, facilitant ainsi une transition en douceur tant pour les joueurs que pour les développeurs. C’est un scénario qui semblerait le plus profitable pour la communauté.

Interrogé sur la possibilité d'étendre encore davantage le cycle de vie de la Switch, Furukawa a affirmé que la société est résolue à aller dans ce sens. Nintendo prévoit de capitaliser sur le succès de la franchise Zelda et de diverses productions vidéoludique. Une opportunité pour stimuler les ventes durant la période des fêtes. Sur le plan matériel, la société vise à maximiser la demande, non seulement pour les nouveaux achats mais aussi pour les unités secondaires et les remplacements de consoles. Il est aisé de supposer qu'un lancement prématuré d'une Switch 2 ne représente pas une stratégie suffisamment rentable. Ce qui pourrait expliquer l'attente. D'après les rumeurs, la console aurait été présentée en comité privé à la Gamescom à une partie de la presse. Si c'est vrai, cela signifierait que la console est tout de même sur la bonne voie.

