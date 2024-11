Tout le monde attend impatiemment des nouvelles de la Nintendo Switch 2. Les fans n'en peuvent plus, et certains en salivent à l'idée d'une annonce prochaine. Eh bien, l'attente ne sera plus très longue : Nintendo vient officiellement de faire le point sur cette fameuse grande annonce.

La Nintendo Switch 2 confirme son annonce bientôt

Nintendo a enfin donné quelques indications sur la prochaine génération de la Switch, à savoir la Nintendo Switch 2. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a confirmé à Reuters que l’annonce officielle de cette console devrait se faire d’ici la fin de l’année fiscale, soit avant mars 2025. Malgré le ralentissement des ventes de la Switch actuelle, Nintendo reste fidèle à son calendrier et n’envisage pas d’accélérer les choses.

Certains fans espéraient que Nintendo révèle sa nouvelle console avant la fin de 2024, mais il semble que l’attente se prolongera. Selon Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities, dévoiler la « Switch 2 » en pleine saison des fêtes ne serait pas idéal. Une telle annonce risquerait de détourner l’attention des consommateurs de la Switch actuelle, qui bénéficie encore de nombreux nouveaux jeux. Yasuda estime donc qu’une annonce cette année est peu probable, Nintendo souhaitant maximiser l’attention sur les titres et consoles déjà disponibles pour les ventes de fin d'année.

Brevet de la Switch 2

Un succès immense malgré un essoufflement

Avec plus de 146 millions de consoles vendues, la Nintendo Switch a marqué l’histoire du jeu vidéo. Cependant, face à la baisse de ses ventes, Nintendo a revu ses prévisions pour le reste de l’année fiscale. Cette baisse n'est pas surprenante, car la Switch est sur le marché depuis 2017, et les joueurs attendent de plus en plus une nouvelle génération. Pourtant, Nintendo mise sur une solide liste de jeux à venir pour maintenir l’intérêt des joueurs jusqu'à l’arrivée de la nouvelle console. Bref, Big N adopte une approche prudente et veut éviter de perturber les ventes de la Switch actuelle. En repoussant l'annonce de la Switch 2 à 2025, l’entreprise maximise les chances de conserver son succès commercial tout en préparant le terrain pour une transition en douceur.

Source : Reuters