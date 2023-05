Ça vous manquait ? Nous non. Voilà que la Nintendo Switch 2 refait à nouveau parler d’elle. C’est cette fois l'entreprise elle-même qui évoque sa prochaine console, qui selon plusieurs rumeurs nous priverait de gros jeux des licences fortes de la marque jusqu’à sa sortie. Les journalistes et insiders campent toujours sur leur position : elle devrait arriver l’année prochaine. Cependant Big N compte faire les choses un peu différemment avec son prochain hardware.

Pas d'écran OLED sur la Nintendo Switch 2 ?

Nouvelle semaine, nouveaux gros titres autour de la Nintendo Switch 2 et pour deux raisons. On commence par la première, qui est, vous l’avez dans le mile, une rumeur. Lors de son rapport fait aux investisseurs, le fabricant Sharp, renommé au Japon, a confirmé qu’il travaillait sur de nouveaux écrans LCD pour une console encore non dévoilée. Robert Wu, à la tête de l’entreprise, a refusé de donner plus de détails si ce n’est que Sharp a été impliqué dans le projet dès le stade de recherche et développement. Alors pourquoi tout le monde fait un raccourci avec la Nintendo Switch 2 ? Parce que plus tôt dans l’année, des sources sérieuses indiquaient que Big N négociait avec plusieurs fournisseurs pour entamer le processus de production de sa nouvelle console. Accessoirement, c'est un partenaire historique de Nintendo.

S’il s’agit bien de la Nintendo Switch 2, et ont dit bien SI, deux cas de figure se dessinent : soit Big N va opérer un retour en arrière par rapport à l’écran OLED, soit la prochaine console sera déclinée en deux versions. Il faudra attendre l’annonce de la machine pour en avoir le cœur net, et elle devrait être différente de sa prédécesseure sur un point. Dans un entretien avec les investisseurs, Shuntaro Furukawa, président de la firme japonaise, a annoncé la couleur. Il ne faudra pas patienter aussi longtemps entre l’annonce de la Nintendo Switch 2 et sa sortie que pour la console actuelle.

Une sortie plus proche de son annonce officielle

Rappelez-vous, la Nintendo Switch avait été annoncée en mars 2015, soit deux ans avant son lancement, sous le nom de code NX. Une annonce qui n’était pas précipitée mais nécessaire aux yeux de l'entreprise pour rassurer les joueurs sur le fait que Big N ne concentrerait pas tous ses efforts sur le marché mobile. Comme l’a confirmé Furukawa, c’était un cas à part et la Nintendo Switch 2 pourrait sortir plus tôt qu’on ne le pense après qu’elle ait été révélée au grand jour.

« Quand nous avions annoncé notre arrivée dans le marché du mobile à l’époque, nous avions besoin que les gens sachent que Nintendo allait continuer à se concentrer sur une plateforme de jeu vidéo et que cela resterait notre cœur d'activité. Donc je pense que le timing de l’annonce de la Nintendo Switch était un cas à part. Nous donnerons des informations sur l’hardware et le software au moment venu pour chaque produit », a ainsi déclaré l’homme à la tête de Nintendo.

En d'autres mots, la future machine pourrait se parer d'une date de sortie dès son annonce et qu'elle ne soit pas si éloignée que ça. Selon les informations de Jeff Grubb, il se pourrait justement que la Nintendo Switch 2 soit révélée d’ici la fin de l’année ou en tout cas au début 2024. Il faudra encore composer avec des rumeurs jusqu’à une annonce officielle et il semblerait qu’on n’a pas fini d’entendre parler de la prochaine console.