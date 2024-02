La Nintendo Switch 2 a fait l'objet d'une multitude de rumeurs ces derniers mois, mais ça n'a pas perturbé le constructeur japonais et ses plans. Shuntaro Furukawa, président de Big N, a seulement pris la parole en fin d'année dernière pour indiquer que ces bruits de couloir « étaient inexacts ». Mais lesquels ? On en saura pas plus. Toutefois, Furukawa a fait une déclaration intéressante lors d'un bilan avec les actionnaires de la boîte. Le géant du jeu vidéo va t-il vraiment mettre au placard sa console actuelle en 2024 ? Des nouvelles arrivent.

La Nintendo Switch 2 en 2024 ou 2025 ?

Beaucoup de joueurs aimeraient des informations sur la Nintendo Switch 2, mais toujours rien à l'horizon si ce n'est des rumeurs plus ou moins crédibles. Une sortie en 2024 est-elle possible ? Au cours de la présentation des résultats de Big N du dernier trimestre, Shuntaro Furukawa a expliqué que la Switch actuelle sera « l'activité principale » de l'entreprise cette année. À première vue, si on est pessimiste, on pourrait se dire que c'est cuit. Mais Furakawa-san ne dit pas que la Switch originale sera l'unique produit à générer de l'argent dans les mois à venir.

Si la première console hybride sera le focus de Nintendo pendant encore quelque temps, on peut imaginer un lancement fin 2024 pour la suivante. Et c'est d'ailleurs cette fenêtre qui revient souvent. Ou dans le pire des cas début 2025. Pour rappel, le modèle existant a été mis sur le marché en mars 2017.

Lors de sa prise de parole, Shuntaro Furukawa a aussi confié que les plans de Big N pour la prochaine année fiscale, qui s'étend d'avril 2024 à mars 2025, seront révélés. Si l'on se fie aux habitudes de la société, ça aura lieu en mai et c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des nouvelles de la Nintendo Switch 2. Mais attention, on ne parle pas d'une annonce en bonne et due forme. Ce sera sûrement quelques semaines plus tard avec un événement spécialement organisé pour l'occasion. Reste que mentionner la nouvelle Switch ne mangerait pas de pain et permettrait aux investisseurs d'avoir le sourire.

Des ventes en déclin et l'absence de grosse cartouches

Après les déclarations de Shuntaro Furukawa, beaucoup de personnes s'attendent à un vrai premier teasing de la Nintendo Switch 2 en mai prochain, mais il vaut mieux tempérer les attentes au risque d'être déçu. Et que peut-on bien attendre de la nouvelle machine de Big N ? Les rumeurs font mention d'une console hybride avec un écran LCD de 8 pouces, d'un stockage de 512 Go en série, de la prise en charge du DLSS de Nvidia, ou encore d'un ray-tracing supposé être plus performant que celui des jeux PS5 et Xbox Series. Au niveau de la ludothèque, Monster Hunter Wilds, qui ne sort pas avant 2025, pourrait faire partie du line-up Nintendo Switch 2.

D'après les on-dit Persona 3 Reload et une compilation de la trilogie Bayonetta, avec des graphismes améliorés, pourraient débarquer également. Au-delà des rumeurs, on sent que la Switch est « en bout de course ». Le constructeur a écoulé 16,81 millions de Switch en 2023, ce qui représente une baisse de 12% par rapport à 2022. Et comme souligné par l'analyste Oscar Lemaire, c'est la troisième année consécutive que cela se produit. En plus des ventes en retrait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de très gros hits pour 2024. Un indice qui pourrait indiquer une sortie de la Nintendo Switch 2 avant la fin de l'année.