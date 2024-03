Nintendo of America, la filiale américaine du géant du jeu vidéo, est au cœur de transformations majeures dans son département de test de produits, situé dans l'État de Washington. Cette restructuration intervient dans un contexte de mutations plus larges dans l'industrie du jeu vidéo. Marqué par des licenciements et des changements organisationnels au sein de plusieurs entreprises. Selon des sources internes, cette réorganisation chez Nintendo serait liée avec le report de la sortie de sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2.

De gros changement pour Nintendo

Selon un rapport de Kotaku basé sur ses propres sources, la restructuration annoncée par Nintendo of America implique des changements significatifs pour les nombreux contractuels employés par l'entreprise pour tester ses jeux et matériels. D'après les informations recueillies, certains de ces contractuels se verront offrir des postes à temps plein. Une transition saluée par beaucoup qui aspiraient à une plus grande stabilité et reconnaissance au sein de l'entreprise. Cependant, cette transformation s'accompagne également de licenciements, touchant même des testeurs ayant plus de dix ans d'expérience chez Nintendo. La compagnie a assuré que tous les contractuels concernés par ces licenciements recevraient des indemnités de départ et bénéficieraient d'un accompagnement dans leur transition.

Ces ajustements ont pour objectif de renforcer l'intégration globale des efforts de développement de jeux de Nintendo. Mais aussi d'aligner les procédures de test sur celles des autres régions. Ils reflètent une volonté d'harmonisation des processus au sein de l'entreprise à l'échelle mondiale. Malgré ces changements, les détails précis concernant le nombre de postes affectés restent flous. Bien que des sources internes évoquent le chiffre de plus de cent contractuels concernés par la restructuration. Dans tous les cas, la Nintendo Switch 2 serait mentionnée comme étant à l'origine de cette restructuration.

La Nintendo Switch 2 en cause

Parallèlement à ces bouleversements internes, l'industrie a observé un ralentissement dans les activités de test chez Nintendo of America. Aec une absence notable de nouveaux jeux majeurs en phase de test. Ce calme intervient alors que des attentes se formaient autour du lancement prochain de la Nintendo Switch 2. Précédemment anticipé pour la seconde moitié de 2024. Les retards dans le développement de la console ont suscité des interrogations quant à la capacité de l'entreprise à maintenir la qualité et l'efficacité de ses tests, notamment après les louanges reçues pour la performance technique de titres récents comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

L'annonce du report de la Nintendo Switch 2 à 2025 a été relayée par plusieurs médias, dont Gameblog en février dernier. Suggérant que Nintendo souhaite s'octroyer davantage de temps pour préparer le lancement de la console. Avec un catalogue solide de jeux maison. À l'image de ce qui a contribué au succès phénoménal de la Switch originale avec des titres comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Cette stratégie viserait à répéter la réussite commerciale rencontrée avec ces lancements. Consolidant ainsi la position de Nintendo dans le secteur des consoles de jeu. Cette période de transition chez Nintendo of America met en lumière les défis auxquels l'entreprise est confrontée dans un paysage vidéoludique en constante évolution.