Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent télécharger dès maintenant Donkey Kong Land 1 à 3. De plus, l'opération « Jeux à l'essai », qui est revenue le 5 décembre dernier, est toujours valable jusqu'au 11 décembre prochain. Si vous aimez la stratégie et la franchise Advance Wars, vous allez pouvoir découvrir Wargroove 2. Pour celles et ceux qui n'auraient pas d'abonnement au NSO, une nouvelle offre qui permet de récupérer une dizaine de jeux gratuitement vient d'arriver. Voici comment l'activer.

11 jeux gratuits à télécharger sur Nintendo Switch

Onze jeux gratuits vont être offerts sur Nintendo Switch durant les prochains jours grâce à la boutique indépendante No Gravity Games et son « Switchmas Giveaway 2024 ». « C'est à nouveau le moment le plus merveilleux de l'année ! À partir du 9 décembre, nous offrons 11 jeux Nintendo Switch gratuits - dont certains n'ont jamais fait partie du Switchmas auparavant. De plus, nous avons préparé une surprise spéciale pour démarrer en beauté : un tout nouveau jeu qui fera ses débuts le 1er jour ! Cette offre n'est valable que pour les comptes Nintendo affectés à la région Amérique du Nord ». Comme vous pouvez le lire, la seule véritable condition pour profiter de ce Switchmas Giveaway 2024, c'est d'avoir un profil US, mais pas de panique, on vous explique tout après.

Les jeux Nintendo Offerts sont tous issus du catalogue No Gravity Games, et pour activer cette opération, il faut déjà en posséder dans sa bibliothèque. Pour cela, il faut s'inscrire à la newsletter depuis le site internet de la société, et vous pourrez obtenir gratuitement Pirates: All Aboard. Ensuite, vous devez vous assurer de bien avoir les jeux des jours précédents dans votre collection afin de débloquer le titre suivant. Autrement dit, pour réclamer le soft gratuit Nintendo Switch du 10 décembre, il faut déjà détenir celui du 9 décembre. « Le jeu gratuit sera disponible pendant 24 heures. Réclamez-le sur votre Nintendo Switch en le recherchant sur l'eShop et en le téléchargeant gratuitement ».

Comment profiter du Switchmas Giveaway 2024 ? Il faut changer la localisation de votre compte Nintendo pour passer à l'heure américaine. Voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site Internet du compte Nintendo et connectez-vous à votre compte Nintendo.

Sélectionnez « Informations de l'utilisateur »

Dans la section « Profils », sélectionnez « Modifier »

Dans le menu déroulant « Pays/Région », sélectionnez le paramètre souhaité en l'occurence États-Unis

Et voilà, vous n'avez plus qu'à respecter les consignes plus haut afin de télécharger gratuitement 11 jeux Nintendo Switch de No Gravity Games.

Source : No Gravity Games.