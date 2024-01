Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais parfois, hélas, cette fin survient bien plus rapidement que prévu, comme on peut le constater actuellement avec Nintendo.

Les propriétaires de 3DS et Wii U ont reçu une surprise désagréable pendant les fêtes lorsque Nintendo a commencé à retirer la fonctionnalité de jeu en ligne de ces appareils. Cette déception est d'autant plus grande que cette décision ne respecte pas vraiment le calendrier initialement établi par l'entreprise japonaise il y a quelque temps. Une surprise qui s'accompagne d'un petit sentiment d'amertume.

Nintendo accélère tout

En octobre, Nintendo avait annoncé que tous les services en ligne pour la Wii U et la 3DS prendraient fin en avril 2024. Cependant, selon Engadget, l'accès au Web a été retiré plus tôt que prévu. Cette décision s'inscrit dans le cadre des plans de Nintendo pour procéder progressivement à cette fermeture. Ainsi, si vous possédez une Wii U ou une 3DS, votre appareil pourrait ne pas encore être affecté. Engadget souligne que la date de fermeture d'avril n'a jamais été définitive. Le géant nippon avait suggéré que cela pourrait potentiellement commencer "plus tôt que prévu", donc cette accélération n'est pas totalement surprenante. Elle reste toutefois très désagréable quand on s'imaginait avoir encore de long mois pour se préparer psychologiquement.

La fin d'une époque

Nintendo a également fermé les boutiques 3DS et Wii U en mars dernier, empêchant ainsi les joueurs d'acheter de nouveaux jeux depuis plusieurs mois. Les fonctionnalités de jeu en ligne et de communication seront finalement désactivées pour la New Nintendo 3DS, la 3DS XL, New 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, 2DS, Wii U Deluxe et Wii U Basic. Bien que le jeu en ligne disparaisse bientôt, l'entreprise prévoit de continuer à offrir des téléchargements de mises à jour logicielles ainsi que la possibilité de retélécharger les logiciels et contenus achetés "dans un avenir prévisible."

L'arrêt des services en ligne était attendue, mais elle suscite néanmoins une grande déception chez de nombreux utilisateurs. Sur Twitter, des personnes expriment leur regret face à la fin de ces fonctionnalités, particulièrement pour des jeux comme Splatoon 1 et Mario Kart 8. Des jeux qui étaient récemment revenus en ligne. Pour d'autres, cette décision est perçue comme une preuve supplémentaire de l'orientation résolument future de Nintendo. Notamment avec la perspective de la sortie de la Nintendo Switch 2.