Les jeux de plates-formes Mario figurent incontestablement parmi les jeux vidéo les plus connus au monde. Qu’il s’agisse d’épisodes en 2D ou en 3D, les productions de Nintendo ont marqué l’histoire du jeu vidéo à de nombreuses reprises. Avec Super Mario 64, Nintendo a établi les codes du jeu de plates-formes en 3D. Et si la firme de Shigeru Miyamoto a proposé nombre de grands Mario 3D depuis, aucun n’a bouleversé le genre comme l’épisode fondateur l’a fait il y a 25 ans. Le créateur de la mascotte de Nintendo a cependant toujours des envies liées à cette série.

Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, s’est exprimé sur ce qu’il souhaite pour l’avenir des jeux Mario en 3D. Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours, Nintendo vient de diffuser ces derniers résultats financiers. Comme le veut la tradition, cette annonce a été suivie d’une session de questions-réponses avec les investisseurs.

La 2D à la rescousse des débutants

Au cours de cette dernière, Shigeru Miyamoto a été interrogé sur ce qui différencie selon lui les jeux Mario en 2D et en 3D. D’après lui, le retour à un gameplay 2D a été provoqué par un besoin de simplifier le gameplay. Le but avoué étant de toucher un plus large public :

Pour ce qui est de la différence entre les Mario 2D et les Mario 3D, laissez moi vous l’expliquer en décrivant le contexte du développement de New Super Mario Bros. Wii commercialisé sur Wii en 2009. Nous avions l’impression à l’époque qu’à chaque fois que nous sortions un nouvel épisode de la série Super Mario, qui était à ce moment là passé à la 3D, il était plus compliqué que le précédent. Après la sortie de Super Mario Galaxy en 2007, notre objectif a été de développer un jeu Super Mario en 3D plus accessible. Le résultat a été New Super Mario Bros. Wii, un jeu Super Mario à défilement horizontal auquel même les nouveaux joueurs pouvaient jouer facilement. Cela a ensuite mené à la sortie de Super Mario Run (une application mobile sortie en 2016), qui était encore plus simple.

À noter qu’il est étonnant que Shigeru Miyamoto évoque ici New Super Mario Bros. Wii et non New Super Mario Bros. Ce dernier est en effet sorti sur Nintendo DS trois ans avant l’épisode Wii. S’il est impossible de l’affirmer, le game designer fait peut-être la distinction entre les jeux portables et ceux destinés aux consoles de salon.

En 3D, Mario doit jouer les équilibristes

Shigeru Miyamoto explique que Nintendo cherche toujours l’équilibre entre innovation et accessibilité. De toute évidence, Shigeru Miyamoto semble satisfait du travail effectué à ce niveau sur le dernier Mario en 3D véritablement inédit. Selon lui, il est désormais temps de trouver de nouvelles idées :

Lorsque nous développons des logiciels, nous nous efforçons d’incorporer de nouveaux éléments. Mais en parallèle à ça, nous voulons faire en sorte qu’une personne qui joue pour la première fois puisse s’amuser facilement. Des joueurs toutes générations confondues ont récemment apprécié le jeu Mario en 3D Super Mario Odyssey (sorti en 2017). Pour les Mario en 3D, nous voulons à l’avenir essayer de les développer de nouvelles manières.

Le dernier Mario 3D en date est la version Switch de Super Mario 3D World. Cette dernière contenait le nouveau mode Bowser’s Fury qui ajoutait une touche de jeu en mode ouvert à l’expérience. Nintendo n’a pour l’instant pas annoncé le prochain Mario en 3D.

Que vous inspirent ces déclarations de Shigeru Miyamoto ? Le positionnement de Nintendo vis-à-vis des jeux Mario en 3D vous convient-il ? Comment Nintendo peut-il proposer de nouvelles choses dans les jeux Mario en 3D selon vous ? L’accessibilité freine-t-elle l’innovation en matière de gameplay à votre avis ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.