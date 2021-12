Nintendo serait "très enthousiaste" à propos de son année 2022. D’après le constructeur japonais, sa présence réduite lors des Game Awards 2021 n’est pas un signe de problèmes de catalogue sur Switch en 2022. Nintendo ne serait pas non plus inquiet quant à la sortie l’année prochaine de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. C’est en tout cas ce qu’affirme un journaliste du site américain IGN.

Un brevet pour Breath of the Wild 2 ?

Une discrétion qui ne cacherait rien

En effet, Peer Schneider, le chief content officer du site américain IGN, s’est rendu au Game Awards au début du mois. Et il a profité de cette occasion pour discuter avec plusieurs de ses sources. Au cours d’un récent podcast d’IGN, il a évoqué ce qu’il a entendu à propos du 2022 de Nintendo pendant l’événement :

Il semblerait que Nintendo va avoir une très bonne année l’année prochaine. Je n’interprèterais donc pas l’absence de gros trucs pendant les Game Awards comme un signe que Breath of the Wild (2) a peut-être été retardé. Ou qu’ils n’ont pas d’autres trucs. Car on dirait que les gens chez Nintendo sont très enthousiastes au sujet de 2022.

Que prévoit officiellement Nintendo pour 2022 ?

Pour rappel, Nintendo a récemment fait le point à propos de ses sorties sur Switch prévues pour 2022. L’année prochaine sur Switch côté First Party débutera avec Pokémon Legends : Arceus le 28 janvier. Viendra ensuite Triangle Strategy le 4 mars 2022 prochain.

Et s’ils n’ont pas de date de sortie précise, plusieurs autres gros jeux sont prévus sur Nintendo Switch en 2022. Kirby et le Monde Oublié ainsi que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sont tous deux listés pour le "printemps 2022." Splatoon 3, Bayonetta 3 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sont également prévus pour l’année prochaine.

Si tout se passe comme prévu, les utilisateurs de Nintendo Switch devraient donc avoir de quoi faire en 2022. Et à en croire Peer Schneider, la firme de Kyoto n’est pour l’instant pas inquiète.

Quel crédit accordez-vous à ces déclarations du représentant d'IGN ? Pensez-vous vous aussi que Nintendo aura une bonne année 2022 ? Quels jeux attendez-vous particulièrement ?