En effet, un actionnaire du constructeur a profité de la récente publication des résultats financiers pour questionner les hautes instances sur cette stratégie de diversification bien dans l'air du temps, puisque le salut de bien des licences du jeu vidéo semble aujourd'hui passer par l'adaptation en série Netflix, ou à peu près. Sans doute peu inquiet à l'idée de voir les grandes figures maison apparaître sur toujours plus de supports, l'intéressé à demandé un éclaircissement sur la stratégie poursuivie par Nintendo.

Seal of Quality

Entre les films d'animation annoncés ou en rumeur, l'ouverture d'un parc d'attraction à Osaka (en attendant la suite) où la multiplication des boutiques au Japon, certains se méfient de voir la marque Nintendo perdre de sa superbe. Heureusement, le président Furukawa est venu expliquer la nouvelle stratégie d'ouverture qui caractérise désormais Nintendo :

Les personnages de Nintendo sont à l'origine issus de nos jeux, et cette expérience interactive aide à développer des relations profondes avec ces derniers. Pour éviter d'endommager l'image que les consommateurs ont de ces personnages, et l'affection qu'ils leur portent, nous veillons à respecter les caractéristiques de chacune de nos licences. Nous effectuons un contrôle de qualité minutieux et évitons de trop les exposer. De plus, nous avons la conviction que notre priorité absolue doit aller aux jeux vidéo. Ainsi, notre stratégie d'expansion de licences vise à renforcer l'intérêt pour nos jeux, ou pour le dire autrement, contribuer à notre activité première de développeur de jeux.

Sur le papier, Nintendo entend donc se montrer toujours aussi pointilleux et soucieux de respecter ses licences historiques, et la multiplication des supports n'aurait qu'un seul et unique but : faire venir toujours plus de joueurs sur les consoles de la marque. Furukawa fait sans surprise preuve de constance, puisqu'il avait tenu le même discours l'an dernier.

Super More-io Bros.

Mais parce que le traitement de ses créations est évidemment chère au cœur de Shigeru Miyamoto, le "creative fellow" s'est permis de compléter la réponse de Furukawa :

Nous avons commencé à parler d'augmenter le nombre de personnes en contact avec les licences de Nintendo il y a plus de cinq ans. Le premier grand défi était de déterminer comment s'y prendre vis-à-vis du jeu mobile : nous avons exploré diverses possibilités, et nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre de personnes ne pouvaient pas être atteintes via le système traditionnel de consoles dédiées. Actuellement, notre stratégie mobile se base sur les façons de rendre nos licences attractives, et nous avons l'intention de poursuivre dans cette approche.



Nous chérissons la manière dont les joueurs ont pu découvrir nos personnages et nos musiques grâce à l'interactivité du jeu vidéo, et comment cette tradition s'est perpétuée sur trois générations. Nous pensons qu'il existe encore des opportunités d'utiliser nos propriétés intellectuelles comme point de contact pour accroître notre public. Par conséquent, nous voulons continuer de nous concentrer sur la qualité et la créativité, plutôt sur la seule quantité.

Que pensez-vous de la stratégie mise en place par Nintendo ? La diversification vous semble-t-elle être une bonne approche ? Faites-nous part de vos avis dérivés dans les commentaires ci-dessous !