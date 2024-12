Une créatrice de jeu pousse un coup de gueule contre Nintendo face à une situation qui non seulement la met en péril, mais trompe en plus les consommateurs.

Nintendo se fait discret à l'approche de la fin d'année 2024. Les grandes sorties de l'année sont passée et l'éditeur japonais n'avait pas d'annonce d'envergure prévue pour les derniers Game Awards. Pour autant, il y a visiblement à dire sur Big N. De fait, une créatrice de jeu se saisit des réseaux sociaux pour alerter sur le silence de l'entreprise qui met en péril ses créations.

Nintendo ne fait pas le rangement attendu sur l'e-shop

C'est une affaire de plagiat qui nous intéresse ici. Quand des jeux font sensation, il n'est pas rare qu'ils fassent l'objet de copies plus ou moins réussie. Encore hier, nous vous parlions d'un clone de The Last of Us apparu de façon éhontée sur le PS Store. Qui plus est, cela surgit quelques jours après l'annonce de Light of Motiram, un titre dont l'esthétique est plus qu'inspirée de la licence Horizon.

Les jeux indépendants ne sont pas épargnés. Wren Brier en fait la triste expérience. La conceptrice d'Unpacking a vu germer sur le Nintendo e-shop plusieurs copies explicites de son titre cozy. Vendues qui plus est à petit prix ($7.99 pour le jeu de base contre $19.99 pour Unpacking), elles font directement concurrence au jeu original.

Brier a annoncé qu'elle et le studio Witch Beam avait contacté le support de Nintendo à plusieurs reprises. Or, elle déclarait hier sur le réseau social BlueSky que l'entreprise n'avait pas répondu. Dans son post, elle alerte tout en dénonçant l'inaction de Nintendo face à ces « les escroqueries qui utilisent le nom de notre marque déposée et trompent délibérément les clients de Nintendo en leur faisant acheter des contrefaçons bon marché ».

Capture d'écran en date du 17 décembre 2024. © Gameblog

Par le passé, Nintendo a pourtant déjà pris des mesures contre des plagiats, notamment de The Last of Us là aussi. En passant par les réseaux sociaux, Wren Brier pourrait faire suffisamment de bruit pour obtenir réparation à la fois pour les équipes du studio Witch Beam et les joueuses et joueurs qui pourraient se faire avoir par de telles propositions accessibles sur Nintendo Switch.