Big N est un véritable titan de l’industrie depuis de très nombreuses années, et il paraît totalement indétrônable, dans son propre monde, sans réelle concurrence. Nintendo continue de faire vibrer les fans et l’attente autour de sa Nintendo Swich 2 est interminable pour beaucoup. Mais aussi énorme et légendaire soit la marque, si elle a bien une manie qui agace, c’est son amour pour la remasterisation, les portages et les remakes.

On pourra critiquer l’industrie tout entière autant qu’on le veut, s’il y a bien un précurseur qui passe pourtant souvent entre les gouttes, c’est bien Nintendo. Et si la firme peut agiter son totem d'immunité en toute impunité, c’est qu’en règle générale, elle transforme tout ce qu’elle touche en or, remakes compris. Alors lorsqu’une rumeur suggère le retour d’un jeu culte pour beaucoup de fans, mais quelque peu oublié, inutile de vous dire que sa pique notre curiosité.

Nintendo serait sur le point de faire renaître un jeu culte

Des bruits de couloir grossissent de plus en plus concernant l’arrivée d’un nouveau remake. Un jeu culte de 2002, légèrement oublié depuis malheureusement. On parle ici de StarFox Adventures, apparu sur Gamecube et plutôt bien reçu par la critique de l’époque, et les joueurs. D’après un informateur plutôt réputé concernant Nintendo, un nouveau jeu StarFox serait actuellement en développement, et ce serait visiblement un remake du StarFox Adventures de la Gamecube, originellement développé par Rare. Selon les informations de l’insider, il ne serait pas question de faire un simple portage ou remaster, mais bien une refonte intégrale de l’expérience avec son lot de nouveautés. On parlerait donc bien ici d’un vrai remake.

L'équipe StarFox

Ce jeu serait visiblement attendu pour la prochaine Nintendo Switch 2, dont on attend encore des nouvelles, mais qui ne devrait plus trop tarder à se dévoiler. Un retour de Star Fox au lancement de la prochaine machine de Nintendo ? Pourquoi pas, c’est une possibilité. La franchise est peut-être moins populaire que Mario, Metroid ou encore Zelda, mais elle a son lot de fidèles. De plus, ça fait un moment que l’on ne l’a pas vu. La dernière fois que l’on a vu le renard, c’est avec StarFox Zero en 2016 et StarFox 2 en 2017, ça remonte.

Pour le moment, il convient de prendre ses pincettes tant que rien n’est confirmé, ou balayé par Nintendo. Néanmoins, l’espoir de revoir la franchise sur Nintendo Switch 2 reste permis et ce n’est pas si déconnant que ça.

Source : gamerant