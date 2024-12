Les rachats de studio font beaucoup parler d'eux ces dernières années. Il faut dire que celui d'Activision par Microsoft a marqué un vrai tournant. Un autre pourrait prochainement faire la différence du côté de la concurrence, PlayStation annonçant officiellement ses velléités envers Kadokawa — et, par extension, envers FromSoftware. Mais, dans le cas de Nintendo, c'est rachat plus discret qui vient de s'opérer, permettant à l'éditeur japonais d'avoir entièrement la main sur un de ses poulains.

Nintendo renforce complètement son emprise sur une de ses exclusivités

C'est un geste symbolique mais non moins important qui vient de s'opérer entre Nintendo et Monolith Soft, qui signe les jeux Xenoblade. Depuis 2007, Big N tend progressivement à assoir sont autorité sur cette équipe de développement. Il a commencé fort, en acquérant 80% de ses parts, passées à 96% en 2011 (soit 2320 actions sur 2400).

Jusqu'à présent, les fondateurs du studio avaient conservé les 4% derniers pourcents. C'est désormais une époque révolue. Nintendo vient de racheter les dernières parts qui lui manquaient pour posséder l'entièreté des actions de Monolith Soft. Sur le site officiel du studio, on peut maintenant lire que sa maison-mère est « Nintendo Co., Ltd. (filiale à 100 %) » (« 任天堂株式会社(100%出資) » en version originale)

Ce faisant, Big N s'assure une totale exclusivité des jeux de Monolith Soft et un contrôle complet sur le studio. Compte tenu de la proportion de parts que l'éditeur en détenait, c'était déjà le cas dans les faits. Si on se penche sur ses productions, le dernier jeu paru sur une console autre qu'une de Nintendo est Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra, sorti sur PS2... en 2006 !

Ce mouvement devrait annoncer encore de beaux jours pour Monolith Soft ! Cet été, nous avons d'ailleurs appris que le studio nous réservait un remaster de Xenoblade Chronicles X. Le titre est prévu pour le 20 mars 2025 sur Nintendo Switch. Voilà une belle façon de célébrer les dix ans de sa sortie sur Wii U.