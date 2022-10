Nintendo dit stop à tous ceux qui auraient une conduite inadmissible envers les employés du service client.

Nintendo prend des mesures pour ses équipes

Il n'est pas rare que le ton monte rapidement lorsque l'on fait appel à un service client d'une société, et que ça ne se déroule pas comme nous le voudrions. Certains joueurs ont vraisemblablement dépassé les limites au goût de Nintendo qui n'entend pas rester les bras croisés. La branche japonaise du constructeur mettra à jour le règlement du service réparation / de la garantie.

Nintendo n'exclut pas d'envoyer ses avocats ou de contacter la police si cela va trop loin selon eux.

Lorsque vous sollicitez l'assistance pour la réparation de produits, veuillez éviter tout comportement qui va au-delà des normes sociales acceptables. Y compris celles qui ne sont pas listées ci-dessous. Si nous constatons qu'un tel comportement s'est produit, nous pouvons refuser la réparation ou le remplacement du produit. Par ailleurs, si nous considérons le comportement comme particulièrement malveillant, nous contacterons la police et nos avocats afin de prendre les mesures appropriées en réponse à ce comportement. Via Twitter (et Soranews24).

Ces comportements inappropriés englobent les menaces, intimidations, insultes et remarques dégradantes, l'atteinte à la privée ou encore la diffamation à travers les médias sociaux et Internet. Les demandes de réparations gratuites, pour des soucis non pris en charge par la garantie sont aussi concernées. De même pour les demandes d'excuses déraisonnables mais également « les comportements qui visent à prolonger l'appel comme la répétition excessive de la même demande ou plainte ».

Les exemples de Nintendo sont basés majoritairement sur un manuel publié en 2020. Une enquête du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales japonais. Celle-ci s'intéressait aux questions de harcèlement de tous types.