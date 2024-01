Au début du mois, les détenteurs de 3DS et Wii U ont été confrontés à une mauvaise nouvelle. Nintendo a initié la désactivation des services de jeu en ligne pour ces consoles, touchant une partie des jeux. À cette période, l'impact n'était pas global. Néanmoins, Nintendo a récemment fixé une date définitive pour mettre fin aux services en ligne sur l'ensemble des jeux, avec l'exception notable de deux titres uniquement. C'est la fin de toute une époque et c'est totalement acté.

Nintendo : la fin de nombreux jeux

Ainsi, le 8 avril 2024 à 01:00 (heure française), le jeu en ligne et les autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne prendront fin pour les logiciels et jeux de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Cela inclut également le jeu coopératif en ligne, les classements Internet et la distribution de données. Nintendo tient tout de même à rassurer tout le monde : les joueurs pourront toujours utiliser des fonctionnalités et des modes de jeu qui ne nécessitent pas de communication en ligne, ce qui est déjà une bonne nouvelle.

L'autre bonne surprise, c'est qu'il sera toujours possible d'utiliser les services en ligne pour les logiciels suivants, mais cela pourrait également prendre fin à un moment donné dans le futur.

Pokémon Bank

Poké Transporter

Pour rappel, Pokémon Bank est un service payant offrant un espace de stockage en ligne pour les Pokémon, permettant aux joueurs de déposer, stocker et gérer jusqu'à 3 000 Pokémon dans des boîtes personnelles sur le cloud. Cette application est compatible avec de nombreux jeux Pokémon sur les consoles Nintendo 3DS et Nintendo DS. Poké Transporter, quant à lui, est une application complémentaire de Pokémon Bank facilitant le transfert de Pokémon depuis des versions spécifiques des jeux Pokémon, comme les séries sur Nintendo DS (par exemple, Pokémon Noir et Blanc), vers la Pokémon Bank.

Les adieux aux reines

À quelques exceptions près, les services en ligne prendront donc fin pour tous les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Big N précise que dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de télécharger les données de mise à jour, de retélécharger les logiciels achetés, et le contenu téléchargeable depuis le Nintendo eShop.

Nintendo a également clôturé les boutiques en ligne de la 3DS et de la Wii U en mars dernier (2023), ce qui a empêché les joueurs d'acquérir de nouveaux jeux depuis plusieurs mois. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour vous remémorer le bon vieux temps avec de nombreux jeux. C'est quand même un peu triste...