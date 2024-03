En début d'année, les utilisateurs de la 3DS et de la Wii U ont reçu une annonce déplaisante : Nintendo a commencé à désactiver les fonctionnalités de jeu en ligne pour certaines de leurs consoles, affectant ainsi plusieurs jeux. Initialement, tous les jeux n'étaient pas concernés. Toutefois, la date qui avait été choisie approche désormais à grands pas et il va falloir se faire une raison. Cela marque la fin d'une ère, et c'est forcément un peu triste pour beaucoup de joueurs.

La mort dans l'âme pour Nintendo

Le géant nippon s'apprête à tourner une page importante de son histoire en mettant fin aux services en ligne pour ses consoles 3DS et Wii U dès le début du mois prochain. Cette décision marque la fin d'une époque pour les deux plateformes qui ont accompagné les joueurs pendant de nombreuses années. Alors que la date limite approche rapidement, Nintendo intensifie ses rappels au public par le biais de ses comptes de médias sociaux japonais, soulignant que le jeu en ligne pour ces appareils cessera le 9 avril 2024 au Japon, ce qui correspond au 8 avril pour nous en France.

Cette fermeture des services en ligne s'inscrit dans une série de mesures prises par Nintendo visant à retirer progressivement les supports et les services pour la 3DS et la Wii U. Plus tôt dans l'année, la compagnie avait déjà mis fin à la possibilité de transférer les fonds inutilisés de l'eShop de ces consoles vers un compte Nintendo. Elle avait également fermé les eShops pour ces plateformes l'année dernière, rendant impossible tout nouvel achat de jeux ou de contenu.

Pour les amateurs de ces consoles, il reste donc quelques semaines pour profiter des fonctionnalités en ligne. Que ce soit pour des parties multijoueurs ou pour télécharger des jeux et du contenu avant que ces services ne soient définitivement inaccessibles.

La fin des services en ligne pour la 3DS et la Wii U symbolise non seulement la conclusion d'un chapitre pour Nintendo, mais reflète également l'évolution constante de l'industrie du jeu vidéo, où les plateformes et les services doivent régulièrement se renouveler pour s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes changeantes des joueurs. Pour Nintendo, cette transition souligne son orientation vers l'avenir, concentrant ses ressources et son attention sur les plateformes actuelles et futures (Nintendo Switch 2 en tête).