Nintendo va t-il annoncer la Switch 2 aujourd'hui, jeudi 16 janvier 2025, comme le veut la rumeur ? À l'heure de publier cet article, il n'y a toujours rien à l'horizon, mais la journée n'est pas finie et Big N pourrait même faire une révélation très tardive avec le décalage horaire. On reste de toute façon sur le qui-vive pour vous informer si ça bouge, mais d'ici là, le constructeur a eu un petit mot pour l'une de ses machines.

Nintendo vous conseille de ne pas enfreindre les règles

L'année dernière, Nintendo a enterré définitivement sa Wii U. La société a prévenu que les demandes de réparation ne seraient plus acceptées au Japon et les services en ligne ont été débranchés. Comme ceux de la 3DS du reste. Mais il y a quelques mois, Pretendo Network a lancé un projet pour créer un réseau privé permettant d'accès au jeu en ligne, de manière non officielle donc avec un simple changement de DNS.

Après de longs mois, Nintendo fait une importante mise en garde à certains joueurs qui décideraient d'utiliser ces services en ligne alternatifs sur la Wii U. « Nous avons confirmé l'existence de services non autorisés qui remplacent le jeu en ligne et d'autres fonctions de la Wii U, dont les services ont été arrêtés le 9 avril 2024. Veuillez ne pas utiliser ces services car ils peuvent présenter des risques de sécurité inattendus » a déclaré la branche japonaise de la société.

Suite à ce post X de Nintendo pour avertir sur l'utilisation de services en ligne non officiels sur Wii U, Pretendo Network a répondu. « Nous comprenons l'avertissement de Nintendo, soyez toujours prudents avec ce que vous installez et faites des recherches appropriées ! Cela étant dit, nos outils ainsi que nos serveurs sont open source et nous nous engageons à assurer la sécurité des utilisateurs, allant même jusqu'à publier des correctifs de sécurité pour les jeux que Nintendo ne prend plus en charge ».

Source : Pretendo, Nintendo Japon.