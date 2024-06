Alors que l'ère des mascottes dans le jeu vidéo semble être passé depuis les années PS2/Xbox, Nintendo fait office d'irreductible en la matière. Aux côtés du célèbre plombier moustachu, le consolier et éditeur japonais cumule les figures iconiques. Et bon nombre d'entre elles ont le droit à leurs jeux dédiés. Dès lors, les fans de Big N ont tous leur petit chouchou. C'est pourquoi, quand une nouvelle itération fait parler d'elle, les attentes sont tout de suite grandes. Il y a quelques années, un jeu avait notamment leaké. Aujourd'hui, les rumeurs ressortent sur la toile en raison d'une fuite... inattendue !

Ce jeu Nintendo fuite à nouveau, on ne s'y attendait pas

En 2017, une fuite majeure avait révélé l'annonce d'un tout nouveau jeu vidéo Yoshi. Le leak concernait un trailer qui à destination de l'E3 cette année-là. Rien n'a été officiellement précisé par la suite. Bien que le titre ne soit pas le même sur les images qui ont fuité, on peut éventuellement imaginer qu'il ce projet n'était autre que Yoshi's Crafter World, sorti deux ans plus tard sur Nintendo Switch.

L'image a été partagée sur Reddit en 2017.

Sans crier gare, le leak a refait surface dernièrement d'une manière qui a de quoi étonner. En effet, un rapport de 404 media dévoile qu'un un sous-traitant de Google avait partagé des informations issues d'une vidéo YouTube privée de Nintendo. Évidemment, ces informations n'avaient pas vocation à devenir publiques de cette façon.

Depuis quelques années, les leaks deviennent de plus en plus monnaie courante dans l'industrie du jeu vidéo. Même des titres aussi attendus, et qu'on s'attendrait donc a être extrêmement protégés, en sont victime. On pensera évidemment à GTA 6, dont les fuites ont poussé Rockstar Games à aviser dans l'urgence et à prendre des décisions drastiques.

Dans le cas présent, les détails du jeu Yoshi avaient été diffusés avant l'annonce du fameux Crafted World. Ce genre d'événement tend à gâcher la surprise pour les joueurs d'une part, et à ruiner des mois de travail de planification, de communication et de marketing fourni par de nombreux employés. Palier à ces risques devient donc un enjeu d'autant plus primordial de nos jours, même pour une entreprise comme Nintendo pourtant connue pour son goût du secret.

Plus encore, cette nouvelle faille dans la chaîne de production soulève un autre problème... De fait, que cette fuite provienne d'un sous-traitant de Google est particulièrement surprenant. Cela montre que même des partenaires technologiques de confiance peuvent ne pas être fiables. Face à ce type de problème, même un géant comme Nintendo se montre vulnérable. Le cas du jeu Yoshi est ainsi un exemple très parlant. Il démontre les tensions grandissantes entre la protection des informations et l'appétit insatiable du public pour les informations exclusives.