Rappelez-vous de la grande époque de l'E3. Pendant quelques jours, tous les projecteurs étaient braqués sur le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Le Los Angeles Convention Center devenait le théâtre d'annonces exclusives et de présentations de nouveaux titres toujours plus grandiloquentes. Ces dernières années, le salon avait beaucoup évolué, entre annulations et passage au format digital à cause de la pandémie de Covid-19. En 2023, l'E3 n'aura pas lieu non plus, alors que de nombreux éditeurs et constructeurs avaient déjà indiqué qu'ils ne participeraient pas à l'événement. C'était le cas de Nintendo, qui sera quand même présent sur un autre salon majeur au cœur de l'été.

Nintendo présent à la Gamescom 2023

Pour la première fois depuis quatre ans, Nintendo participera à la Gamescom cette année. Le salon allemand, qui accueille aussi bien les professionnels que le grand public, se déroulera du 23 au 27 août à Cologne. Sur son compte Twitter, le salon se dit ravi d'accueillir la firme japonaise.

Nous sommes ravis d'annoncer que Nintendo exposera à la Gamescom 2023 ! De nombreux autres exposants suivront dans les semaines à venir. Restez à l'écoute !

Faut-il s'attendre à de grosses annonces de la part de Big N lors de l'événement ? Difficile à dire, mais Nintendo devrait communiquer sur son line-up dans les prochaines semaines. Ne rêvez pas trop non plus : on imagine quand même mal Shigeru Miyamoto ou le président Shuntaro Furukawa présenter la Nintendo Switch 2 à cette occasion.

PlayStation et Xbox aussi présents à la Gamescom ?

Le compte Twitter de la Gamescom ne manque pas de préciser que d'autres exposants se joindront à la fête en Allemagne. Comme PlayStation, par exemple ? En 2022, la firme japonaise avait fait l'impasse sur le salon. Rappelons que PlayStation avait aussi annoncé sa non-participation à l'E3 avant que celui-ci soit annulé. Sony pourrait choisir de se concentrer sur ses propres événements en ligne pour ses annonces, entre State of Play et PlayStation Showcase. Ou sur le Tokyo Game Show, qui se tient du 21 au 24 septembre prochain. De son côté, Xbox avait bien participé à la Gamescom en 2022 et devrait logiquement faire de même pour cette édition 2023. Cet été, le Summer Game Fest, qui se déroule le 9 juin prochain, devrait aussi offrir son lot d'annonces. Rappelons que, contrairement au Tokyo Game Show ou à la Gamescom, le Summer Game Fest se déroule intégralement en ligne.