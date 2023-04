Si le téléchargement via torrent est tombé en désuétude avec les années, du au fait notamment de la plus grande facilité pour les gouvernements de punir les pirates, le téléchargement direct lui, reprend du poil de la bêta. 1Fichier, Uptobox, nitroflare... vous avez surement dû entendre au moins une fois ces noms dans votre vie, même sans consommer du piratage en ligne. En effet, ces hébergeurs pullulent sur le net et permettent aux pirates de partager très facilement du contenu comme des films, des séries et... des jeux vidéo. Et ça Nintendo en est une des principales victimes comme tant d'autres éditeurs. Conscient du problème l'entreprise nippone vient d'agir très fermement.

Nintendo tape du poing sur la table

Ainsi on peut apprendre que par un arrêt du 12 avril dernier, et dans le prolongement d'un jugement du 25 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de Paris, la Cour d'appel de Paris a confirmé que la société Dstorage S.A.S que l'on connait pour exploiter et héberger le site internet 1Fichier va devoir rendre des comptes. Plus précisément, la Cour d'appel a condamné Dstorage à verser la somme de 442 750 euros à titre de dommages et intérêts et à 25 000 euros au titre des frais de justice à Nintendo. Evidement le géant nippon se félicite d'une telle décision puisque 1fichier avait refusé de retirer ou bloquer l'accès à des copies illégales de jeux vidéo. Pour Nintendo c'est non seulement une bonne nouvelle pour eux mêmes mais aussi et surtout pour le monde du jeu vidéo.

Le piratage, fléau du jeu vidéo

Dans le même ordre d'idée, on se souvient tous du piratage assez récent de Rockstar Games et de la fuite de GTA 6 en vidéo. Le piratage d'œuvres vidéoludique peut toucher tout le monde et ça Nintendo est bien conscient du problème. Les éditeurs de jeux vidéo migrent de plus en plus leurs opérations vers le cloud, créant ainsi de nouvelles opportunités d'attaque pour les pirates informatiques. Et de manière générale, le jeu vidéo a toujours été une cible privilégiée du piratage, d'où la création d'outils polémique comme le fameux Denuvo. Avec l'arrivée de mastodontes comme Zelda Tears of the Kingdom on se doute que Nintendo doit être toujours sur les dents et veiller au grain.

Une victoire qui peut changer beaucoup de choses en France

En France notamment, cette victoire peut très sérieusement mettre à mal le piratage de jeu vidéo ou du moins le ralentir. 1fichier est un site majeur et une plaque tournante de ce type de contenus et les risques sont grands pour l'entreprise Dstorage. C'est donc un appel d'air important dans la lutte contre le piratage.