Les microtransactions sont souvent vu d'un très mauvais œil par les joueurs. Et la raison à cela vient du fait que ces dernières années, des éditeurs ont eu la main trop lourde. On se rappelle ainsi des fiascos dans ce domaine de Diablo Immortal d'Activision Blizzard ou pire de Star Wars Battlefront 2. Le hack 'n' slash avait en effet au moins la décence d'être gratuit, même si cela n'excuse en rien les dérives. Mais malheureusement pour certains, Nintendo a aussi cédé aux sirènes des micropaiements... sans retenir les erreurs de ses concurrents. Quatre ans après sa sortie, le constructeur tourne une page d'un jeu qui a fait polémique.

Nintendo tire un trait sur ce jeu polémique d'une licence culte

Cela a peut-être fait moins de bruit que pour Diablo Immortal ou Star Wars Battlefront 2, mais Nintendo a été épinglé pour un jeu qui allait beaucoup trop loin en termes de microtransactions. Il s'agit du titre mobile Mario Kart Tour. Si les visuels, la richesse de contenus et le suivi font partie des points forts, son modèle économique a lui été considéré comme désastreux et a fait que le soft écope d'un 4,2/10 des joueurs sur Metacritic, et de seulement 59/100 de moyenne pour la presse.

Entre l'abonnement mensuel à 5,49 euros, et la construction qui pousse à dépenser de l'argent pour obtenir des éléments qui affectent les performances (pilotes, véhicules...), le jeu n'a pas eu bonne presse. Cette année, un joueur a d'ailleurs attaqué Nintendo en justice à cause des récompenses payantes aléatoires. Un système de lootboxes interdites par plusieurs pays comme les Pays-Bas ou la Belgique.

Mais après avoir abreuvé Mario Kart Tour de contenus, souvent payants donc, depuis 2019, c'est terminé. Nintendo et DeNA, le co-développeur, ont confirmé la fin du suivi pour le jeu gratuit. Il n'y aura plus aucune nouveauté au-delà du mois d'octobre. « Aucun nouveau circuit, pilote, kart ou aile ne sera ajouté après le début de la saison des batailles - le mercredi 4 octobre 2023. Amusez-vous bien avec Mario Kart Tour ».

Pour l'instant, Nintendo a donc débranché une prise, mais n'a pas enterré totalement Mario Kart Tour. Ca viendra, mais pas tout de suite. Si jamais vous êtes nostalgiques, plusieurs tracés sont disponibles dans Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Des DLC payants via le Passe de circuits additionnels à 24,99 euros ou à l'unité. Astuce : le season pass est le meilleur moyen de faire des économies.