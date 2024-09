Nintendo est en train de tourner une page. Et on ne parle pas ici que de la “Nintendo Switch 2”, qui devrait prendre le relai de la console actuelle à l'horizon 2025-206. De fait, l'entreprise en elle-même connaît des transformations en interne depuis plusieurs années, notamment du côté de la branche européenne. À ce titre, un nouveau nom vient d'être annoncé pour prendre la direction de la société. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit d'un homme d'expérience au sein de l'entreprise.

Passation de relai chez Nintendo

Une nouvelle ère commence désormais pour Big N. Dans un communiqué de presse relayé par GameReactor, on apprend le départ de Stephan Bole de son poste à la tête de Nintendo of Europe. À 59 ans, l'homme tire sa révérence après 35 ans au sein de l'entreprise. Il est d'abord connu pour sa carrière chez Nintendo France. Cependant, il avait succédé à Satoru Shibata en 2018 au sommet de la branche européenne.

Depuis le 1er septembre 2024, c'est donc Luciano Pereña qui a endossé la casquette de PDG. Entré dans l'entreprise en 1994, il était directeur financier depuis six ans au sein de l'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, il aura le soutien de plusieurs figures. On notera Laurent Fischer, qui devient directeur des opérations après avoir été directeur marketing depuis 2018. De même, Tom Enoki délaisse la place de manager senior qu'il occupait depuis 2022 pour passer directeur exécutif senior.

Luciano Pereña devient le Président de Nintendo of Europe. © Nintendo

Au nom de toute l'entreprise, j'adresse mes sincères remerciements à Stephan Bole pour son leadership exceptionnel et les nombreuses années qu'il a consacrées à Nintendo. Je suis honoré de poursuivre l'objectif de Nintendo, qui est de mettre des sourires sur chaque visage. Je suis certain que cette équipe de direction et l'équipe européenne unie nous permettront de poursuivre l'héritage de notre entreprise, qui consiste à offrir des expériences uniques. Luciano Pereña dans le communiqué officiel de Nintendo.

Ces changements interviennent dans le cadre de la restructuration du constructeur sur le sol européen. Entamée il y a deux ans, celle-ci voit fusionner les trois entités, France, Bénélux et Ibériqua, en une seule et même organisation : Nintendo of Europe SE. Désormais, toutes les opérations se mèneront depuis Francfort-sur-le-Main (Allemagne), où se trouve le siège social de la filiale. Enfin, la nomination de Pereña à la tête de l'entreprise marque la fin de ces changements, sans heurt puisqu'aucun licenciement n'est à déplorer dans l'opération.