Nintendo possède à son actif plusieurs licences légendaires dont le succès n'est plus à prouver. On pense notamment à Mario, Zelda, mais également Metroid. C'est l'un des leaders du marché, et il le fait bien comprendre à chaque nouvelle sortie. De son côté, Epic Games aimerait de tout cœur pouvoir se servir dans ces franchises pour faire des crossovers avec l'un de ses plus grands jeux. Malheureusement, le géant japonais n'a pas l'air d'être prêt à sauter le pas.

Les jeux Nintendo dans Fortnite ? Ce n'est pas pour demain

Fortnite, ce n'est pas seulement un battle royale extrêmement populaire. C'est également un jeu qui offre des collaborations assez... inattendues. Que ce soit avec les licences de Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Sony ou Microsoft, il y a des partenariats dans tous les sens. On peut ainsi voir Kratos taper ses meilleurs pas de danse sur le jeu, ou carrément incarner Master Chief de Halo. Alors oui, ce n'est pas au goût de tout le monde, mais il y a un éditeur qui n'y est pas encore passé. Il s'agit de Nintendo, et visiblement, ça ne va pas changer de sitôt.

Saxs Persson, responsable de l'écosystème de Fortnite chez Epic, s'est exprimé quant à la potentielle présence des productions de Big N dans son battle royale. « Nintendo a sa stratégie et nous avons notre stratégie, et nous espérons qu’à un moment donné, nous pourrons utiliser ses personnages ». Il va sans dire que ce serait un atout de taille pour l'entreprise, mais le papa de Mario se montre tenace. Peut-être que ça changera un jour, mais pour l'heure, aucun accord n'a été conclu.

Pourtant, il y a bien eu une collaboration entre Epic et Nintendo, mais ça concernait Rocket League, et ce n'était pas forcément ce qui était espéré par les fans. En effet, ça prenait la forme d'objets à récupérer, et non de personnages à incarner (bon, ça ne se prêterait pas vraiment à l'esprit du titre). Bref, faire des Top 1 avec Luigi ou Samus, ce n'est pas pour demain.

Resident Evil a aussi eu droit à son crossover avec Fortnite

Une collaboration avec LEGO totalement folle

Ceci dit, le battle royale a tout de même dévoilé une nouvelle collaboration, et même si ce n'est pas avec Nintendo, c'est un sacré titan qui s'est associé au jeu. On parle de LEGO, et là, ça ne rigole pas. On a affaire à une sorte de jeu dans le jeu baptisé LEGO Fortnite. Ici, il n'est pas question de se combattre jusqu'à être le dernier en vie, mais plutôt de collaborer et de laisser place à sa créativité. Si vous êtes intéressé, c'est disponible depuis le 7 décembre dernier.

En sachant qu'on est en plein dans la période des fêtes, c'est le moment idéal pour s'offrir un peu de détente avec ses amis. Il y a des mondes ouverts immenses à explorer qui mêlent les deux univers, et c'est plus de 1200 tenues présentes dans Fortnite qui ont maintenant une version LEGO. Le géant suédois a l'habitude des partenariats divers et variés, et le fait qu'il s'allie ici avec Epic Games tombe sous le sens. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir ça par vous-même.