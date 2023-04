Il y a trois ans, la pandémie du Covid-19 a fait rage dans nos vies. Depuis, de nombreux acteurs du jeu vidéo semblent avoir oublié ce qu'étaient les évènements en live. Certes, les présentations des éditeurs et constructeurs ont continué à se tenir en ligne. Mais les évènements en présentiels tels que les salons de jeux vidéo ont quelque peu disparu de la circulation. Nintendo compte bien changer ça et annonce un gros event live pour cette année.

Un énorme évènement en live organisé par Nintendo

Lorsque l'on associe le constructeur nippon à un évènement, c'est généralement au Nintendo Direct. Celui-ci s'est largement démocratisé ces dernières années. Prenant place en ligne, il permet à la firme d'en dévoiler plus sur un ou plusieurs projets à moindre coûts. Mais il existe également des Nintendo Live qui, comme leur nom l'indique, prennent place en... live. Chaque année, ils sont habituellement organisés au Japon. L'édition 2022, par exemple, mettait des stands à dispositions des visiteurs et était animée de concerts Animal Crossing ou encore Splatoon 3.

Rebelote cette année, puisque Nintendo annonce que le prochain event de la sorte se tiendra au mois de septembre ! Consacré aux franchises et au hardware de la firme, il s'agira d'un véritable "mini-E3". Des concerts sur scène, des tournois, des séances photos et bien d'autres surprises sont ainsi prévues. Nouveauté de taille, ce Nintendo Direct prendra place à Seattle, aux Etats-Unis ! La firme ne communique pas plus de détails pour l'heure, mais elle a mis en place un site officiel pour tenir les joueurs informés.

Nous annonçant le #NintendoLive 2023, un événement en personne pour les fans de tous âges qui aura lieu à Seattle en septembre ! Découvrez des gameplays sur Nintendo Switch, des performances sur scène, des tournois, des séances photos et plus encore. Restez à l'écoute pour plus de détails.

L'E3 a-t-il définitivement rendu l'âme ?

Plus tôt, on évoquait les conséquences du Covid-19 sur la tenue des events liés au JV. Si des constructeurs et éditeurs tels que Nintendo semblent s'en être parfaitement remis, ce n'est pas le cas de l'E3. L'Electronic Entertainment Expo a évidemment été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. En 2021, comme de nombreux autres salons et évènements, il s'est tenu en ligne. Jusque-là, rien d'inquiétant.

Mais en 2022, voilà qu'il s'est retrouvé annulé une première fois. Et en ce début d'année 2023, ça a rapidement commencé à sentir de nouveau le roussi. Plus le temps passait, plus les studios annonçant qu'ils ne participeraient plus se sont multipliés. Devolver, Ubisoft, Sony, Nintendo... Et il ne s'agit là que de quelques exemples. Finalement, l'E3 a officiellement été annulé il y a peu. On croise les doigts pour le célèbre salon, mais il pourrait bien finir de creuser définitivement sa tombe en 2024 si les choses ne s'arrangent pas.