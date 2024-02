Conformément à ce qui a été annoncé, le Nintendo Direct a pris place ce 21 février 2024 à 15h00. Cette fois, il s'agit d'un Partner Showcase. En bref, ça veut dire que l'événement est dédié aux productions des éditeurs tiers à venir durant la première moitié de l'année 2024. Du coup, est-ce qu'on pouvait s'attendre à de grosses surprises ? Eh bien, de toute évidence, la réponse est oui. On a appris que plusieurs titres Xbox allaient faire leur entrée sur la Switch.

Pentiment arrive sur Nintendo Switch, comme prévu

Le Nintendo Direct a donc confirmé une rumeur qui traînait sur la Toile depuis un bon bout de temps. Il y a deux exclusivités Xbox qui vont arriver sur la console de Big N. L'annonce de Phil Spencer avait mis l'eau à la bouche des joueurs, mais on n'avait eu aucun nom à se mettre sous la dent. Le média The Verge avait mentionné Pentiment, et il a clairement visé dans le mille. Il va avoir droit à un portage sur Switch le 22 février 2024. Le titre d'Obsidian Entertainment vous emmène à travers une aventure envoûtante dans l'Europe du XVIe siècle, et on vous invite à ne pas la rater sur la console portable.

Nous nous concentrons sur ces quatre jeux et nous allons apprendre de cette expérience. Nous n’avons rien de prévu pour l’instant pour d’autres franchises. Mais dire que quelque chose ne se fera jamais, je pense que cela revient à créer plus de certitude dans une industrie où l’on veut vraiment répondre à ce que veulent les joueurs et nos développeurs. La déclaration de Phil Spencer vis-à-vis des quatre jeux dont l'exclusivité va prendre fin

Grounded entre dans la danse

Grounded finira lui aussi par débarquer sur Switch le 26 avril 2024, comme on l'a appris lors du Nintendo Direct. Le jeu de survie à la sauce « L'homme qui rétrécit » est une véritable pépite qui nous vient des fours d'Obsidian Entertainment. Vous pouvez même y jouer à plusieurs en ligne, ce qui devrait vous aider lors de vos expéditions à travers votre jardin. Il va falloir tenter de survivre dans ce nouvel environnement, construire sa base, tout en évitant de se faire dévorer par les araignées ou les autres menaces qui se tapissent dans l'ombre. C'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, ne le loupez pas, c'est un excellent jeu.