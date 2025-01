Un peu plus tôt dans la semaine, nous entendions déjà des sons de cloche quant à un Nintendo Direct se tenant très prochainement. Ceux-ci provenaient de NateTheHate, qui s'est fendu de nombreuses prédictions s'étant avérées justes s'agissant de Big N, comme la confirmation du 16 janvier comme jour de présentation de la Switch 2. Depuis cette annonce tant attendue, d'autres leakers ou insiders ont donné plus de crédit à cette prédiction s'agissant de la prochaine conférence à venir. Mais il faudra repasser plus tard s'agissant de la future console.

Le Nintendo Direct du chant du cygne pour la Switch très bientôt

Dans ses prédictions, NateTheHate indiquait en effet que le constructeur japonais allait lancer son premier Nintendo Direct de l'année 2025 courant février, mais que celui-ci se concentrerait uniquement sur des jeux de la première Switch. Big N a en effet douché les espoirs des fans quant à une conférence centrée sur la Switch 2 dans sa première et tant attendue vidéo d'annonce officielle. Il faudra en effet attendre le mois d'avril pour plus de détails sur la bête, et surtout les gens qui arriveront à son lancement.

Pour autant, un Nintendo Direct devrait bien avoir lieu en février, comme l'a notamment confirmé le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe sur Famiboards. « Quelle aventure cette semaine ! Heureusement, le Direct de février arrive très bientôt ». Mais si celui-ci est centré sur la première Switch afin de lui adresser un ultime chant du cygne, à quels jeux s'attendre ?

Pour l'heure, trois jeux notables pourrait sortir sur cette dernière : Metroid Prime 4, Pokémon Legends ZA et Xenoblade Chronicles X Definition Edition. Ceux-ci devraient donc avoir droit à une tribune privilégiée à l'occasion du Nintendo Direct à venir courant février. Il faudra cependant attendre une annonce officielle de Big N pour en avoir le cœur net. Enfin, rappelons que la Switch 2 supportera bien la retrocompatibilité tant physique que numérique. Les prochains jeux présentés destinés à sa grande sœur pourront donc également tourner (et probablement mieux) sur sa seconde itération.

Source : Famiboards