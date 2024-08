On le sait, Nintendo adore pouvoir parler de ces jeux lors de Nintendo Direct. Et justement, il se pourrait bien que l'un d'eux est soit prévu pour très bientôt. Que sait t-pon àce sujet ?

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent au sein de la communauté Nintendo : un nouveau Nintendo Direct pourrait se tenir dès le mois d’août, bouleversant ainsi les habitudes des fans. En effet, ces présentations très attendues ont souvent lieu en septembre ces dernières années. Pourtant, certains indices laissent penser que cette année pourrait déroger à la règle.

Un Nintendo Direct pour très bientôt ?

L’origine de cette rumeur provient d’un utilisateur de Famiboards, connu sous le pseudonyme de Piranha Plant Brazil. Ce dernier a laissé entendre que la prochaine présentation de Nintendo pourrait arriver "plus tôt que prévu", tout en mentionnant qu’un Indie World Showcase serait plutôt prévu pour septembre. Bien que cette information reste à prendre avec précaution, elle a tout de même enflammé les discussions parmi les fans de la marque.

Ce qui intrigue, c’est que Piranha Plant Brazil n’a jamais explicitement parlé du mois d’août, ce qui rend cette hypothèse encore plus spéculative. D’autant plus que Nintendo a déjà organisé une grande présentation en juin, ce qui pourrait rendre improbable un autre Direct si proche dans le temps. Cependant, certains estiment que si une nouvelle présentation avait lieu ce mois-ci, elle pourrait se concentrer sur un seul jeu, comme cela a été fait par le passé. Par exemple, Nintendo a déjà dédié des Directs entiers à des titres comme Super Mario Bros. Wonder.

La dernière grosse présentation pour la Nintendo Switch ?

Les spéculations vont bon train sur les jeux qui pourraient bénéficier de ce traitement. Parmi les candidats potentiels, on retrouve Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree, ou encore Mario & Luigi: Brothership. Cependant, rien n’est confirmé à ce stade. Notons aussi Donkey Kong Country Returns HD qui est prévu dès le 15 janvier 2025, pour bien commencer l'année.

Ce qui est certain, c’est que Nintendo a de nombreux jeux en préparation. Au cours des quatre prochains mois, plusieurs jeux majeurs de la firme sont prévus, sans compter les exclusivités déjà annoncées pour 2025. De plus, il est de notoriété publique que la Nintendo Switch 2, sera dévoilée d’ici mars 2025. Néanmoins, beaucoup pensent que cette annonce pourrait arriver avant la fin de l’année 2024, probablement à l’automne.

Il est aussi important de rappeler que Nintendo a déjà annoncé qu’il y aurait un délai plus court entre l’annonce de cette nouvelle console et sa sortie, comparé à ce qui s’était passé pour la Switch originale. Si la nouvelle console sort au premier semestre 2025, comme ce fut le cas pour la Switch en 2017, il est probable que Nintendo doive en parler prochainement pour maintenir l’excitation et la demande. Dans tous les cas, il est fort probable que, s'il y a un Nintendo Direct en août, cela soit l'un des derniers entièrement consacrés à la Nintendo Switch première du nom.

Source : Famiboards