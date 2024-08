La Gamescom 2024 va animer ces prochains jours. Parmi les grands constructeurs, seul Microsoft répondra à l’appel pour cette nouvelle édition. Cela n’empêche pas les éternelles rumeurs autour d’un Nintendo Direct de fuser de toutes parts, comme chaque année à cette même période. Contre toute attente, la firme de Kyoto a bien annoncé une présentation en direct, mais elle est très différente de ce à quoi vous vous attendiez.

Un Nintendo Direct très différent

De par son histoire, Big N s’est imposé comme un monument du jeu vidéo. L’entreprise et les licences traversent les âges, et Nintendo veut immortaliser une partie de son patrimoine. Septembre 2023, le géant annonçait alors l’ouverture d’un musée à Kyoto dans l’ancienne usine Nintendo Uji Ogura, construite en 1969 puis rénovée en 1988. Le chantier avait pris du retard, mais Big N est fin prêt pour l’ouverture cet automne. À cette occasion, la firme vous invite à faire une petite visite guidée ce lundi 19 août à 23h59, le temps d’un Nintendo Direct d’une dizaine de minutes. Connaissant sa fanbase et les joueurs, le constructeur a préféré prévenir d’emblée : il n’y aura aucune annonce concernant des jeux et encore moins sur la Nintendo Switch 2. Rendez-vous à cette adresse si vous souhaitez suivre cet événement ce soir.

L’insider PH Brazil, qui avait récemment alimenté les rumeurs d’un Nintendo Direct, se veut toujours aussi formel. Selon cette source qui s’est déjà montrée fiable par le passé, un événement plus classique centré autour des jeux aura lieu d’ici la fin du mois. La conférence aurait été initialement prévue pour septembre, son créneau habituel, mais Nintendo aurait décidé de l’avancer. L’annonce du successeur de la Switch ne serait en revanche pas attendue lors de cette présentation, qui ferait davantage la part belle aux derniers jeux de la console. D’après lui, un Indie World Showcase serait également calé pour septembre. Une rumeur à prendre au conditionnel comme d’habitude jusqu’à une éventuelle confirmation de l’éditeur.

