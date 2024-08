Après un Nintendo Direct plutôt original la semaine dernière, la conférence que tout le monde attend se profile enfin ! La nouvelle est tombée hier : Big N nous donne rendez-vous cet après-midi, à 16 heures. Plusieurs gros jeux très attendues devraient se montrer. Justement, une des annonces aurait leaké à l'avance, ça devrait plaire à de nombreux joueurs et pas uniquement aux fans de Nintendo.

C'est un jeu qui a toute sa place sur la Nintendo Switch, et ce bien qu'il soit tiré d'une franchise crée par un consolier concurrent, PlayStation en l'occurrence. On parle bien sûr ici de LEGO Horizon Adventures ! Itération comique des aventures d'Aloy dans son monde post-post-apo rempli de robots géants, le jeu s'était déjà montré lors d'un précédent Nintendo Direct.

Dès lors, nous nous attendons très certainement à le revoir cet après-midi. Et ce, d'autant plus vu qu'une nouvelle information à propos du jeu a fuité en amont de la conférence événement. Ce sont des utilisateurs du réseau social Reddit qui ont remarqué ce détail : le PlayStation Store a affiché momentanément la date de sortie dudit jeu, fixée semble-t-il au 14 novembre 2024. Comme quoi, l'erreur commise pour Red Dead Redemption se réitère.

Capture d'écran du 27 août 2024.

Depuis, la page a été rectifiée. La date est donc revenue à la simple année « 2024 », sans plus de précision. On comprend donc que PlayStation a anticipé un peu trop vite l'annonce qui devrait se profiler cet après-midi au Nintendo Direct. Le Nintendo Direct a toutes les chances, donc, de nous confirmer l'arrivée en fin d'année de LEGO Horizon Adventures.

Par conséquent, petits et grands pourront probablement se plonger dans le monde coloré d'Horizon avant Noël. Si les jeux de la licence, exclusifs d'ordinaires aux consoles PlayStation, sont plutôt exigeants et complexes pour les plus jeunes, ce titre-là sera vraiment grand public. C'est pourquoi il sortira sur PS5, PC et Switch. La licence LEGO nous a prouvé combien elle savait redessiner les plus grandes œuvres de la pop culture, avec humour et légèreté. Vous le constaterez encore, très certainement, pendant le prochain Nintendo Direct.