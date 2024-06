Mise à jour du 17 juin à 16h00 : le géant japonais a officiellement annoncé la date et l'heure de son prochain Nintendo Direct : rendez-vous pour cela demain, le 18 juin, à 16 heures chez nous !

D'après de récents leaks, le géant japonais va se fendre prochainement d'un Nintendo Direct en-dehors du créneau du Summer Game Fest 2024. Un nouveau leak relatif à l'un des jeux qui y sera présenté vient en tout cas ajouter du crédit à de telles rumeurs.

Une des annonces du prochain Nintendo Direct leake en avance

D'après un leaker assez réputé, un Nintendo Direct aurait dû avoir lieu le 11 juin, soit le lendemain de l'Ubisoft Forward. Tel n'a malheureusement pas été le cas. Un autre leaker s'est donc fendu de sa propre prédiction, indiquant que le prochain gros événement de Big N aurait lieu d'ici fin juin. Et voilà qu'un troisième leaker évoque la présentation attendue. Le généralement bien informé Pyoro a partagé en ce sens une publication de Subo, un compte Nintendo très populaire sur le réseau social chinois Weibo. On apprend par ce biais qu'un jeu Ace Attorney devrait faire une apparition lors du prochain Direct.

La célèbre licence juridique de Capcom se montre en tout cas être un allié de poids pour la Nintendo Switch. Le dernier en date est Apollo Justice, sorti fin janvier dernier. Qu'il s'agisse d'un nouvel opus, d'un Remaster/Remake, d'une collection ou quoi que ce soit d'autre reste encore à déterminer, si le dernier leak s'avère en tout cas exact. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle de la firme de Kyoto pour savoir si un Nintendo Direct aura bien lieu prochainement.

Puisque la Switch 2 devrait sortir d'ici à avril 2025, il s'agirait en tout cas d'accorder un ultime chant du cygne à la console hybride première du nom, qui règne presque sans partage depuis 2017. Gageons que Big N garde donc de grosses exclusivités sous le coude pour accompagner la sortie de sa prochaine console. Il ne faudra donc pas s'attendre non plus à des annonces fracassantes lors du prochain et pour l'heure hypothétique Direct.